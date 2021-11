Porsche Taycan GTS brengt je in stijl 500 km ver

Porsche heeft er even mee gewacht, maar trekt nu toch het doek van de Taycan GTS. Het model brengt tevens een primeur met zich mee.

De Taycan GTS is namelijk de eerste Taycan met een actieradius van meer dan 500 kilometer. Maar daarover later meer. Het is een bekend recept van Porsche om gedurende de cyclus van een model met een GTS-uitvoering te komen. Met de GTS zijn een aantal zaken die normaal gesproken een optie zijn al standaard. Daarnaast herken je de uitvoering altijd vrij gemakkelijk aan de donkere kenmerken. Maar vandaag de dag wil Porsche meer bieden dan alleen dat.

Dat zagen we al eerder dit jaar met de 992 GTS. Dat model kreeg een aantal Turbo-kenmerken met zich mee. Ook met de Taycan GTS gaat Porsche weer een stapje verder. Het is namelijk de enige Taycan met een actieradius van meer dan 500 kilometer. 504 kilometer WLTP om precies te zijn.

Porsche Taycan GTS

Prestaties

In de overboost-modus levert de elektrische auto maximaal 598 pk. Daarmee sprint de Taycan GTS in 3,7 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. De Duitse autofabrikant zeg specifiek voor de GTS de Porsche Active Suspension Management (PASM) te hebben afgesteld. Idem dito voor de optionele achterasbesturing. Om zo de auto toch een eigen rijkarakter mee te geven. De vraag is natuurlijk in hoeverre je dat straks in de praktijk gaat merken.

Standaard op een Porsche Taycan GTS zijn naast de donkere exterieurdetails ook een interieur met geborsteld aluminium in een zwarte afwerking. Zoals gebruikelijk voort zwart de boventoon bij deze uitvoering.

Panoramadak met Sunshine Control

Nieuw op deze GTS is het panoramadak met het zogenaamde Sunshine Control. Dankzij elektrisch schakelbare folie van vloeibare kristallen kan het dak van helder naar mat veranderen. Dit voorkomt een felle zon in het interieur, zonder de boel in het geheel te verduisteren. Vergelijkbare technologie kenden we al van McLaren, maar Porsche zegt dat geen enkele autofabrikant het nog op deze manier heeft toegepast in de autowereld.

Prijzen en beschikbaarheid

De Taycan GTS is verkrijgbaar als regulier model en als Sport Turismo. De onthulling is op de autoshow van Los Angeles. Begin volgend jaar staat het model bij de dealer, de Sport Turismo volgt in februari 2022. De Nederlandse prijzen beginnen bij € 136.300 voor de Taycan en € 137.300 voor de Sport Turismo.