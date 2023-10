Porsche 850 Fantom Air is een eigenlijk een Macan

Een elektrische Macan, dat is de nieuwe Frauscher x Porsche 850 Fantom Air.

Van schets tot realiteit. Het begon eerder dit jaar met de aankondiging dat Porsche en Frauscher Shipyard samen een sportief bootje gingen uitbrengen. Nu is het eerste productiemodel klaar. Maak kennis met de Porsche 850 Fantom Air.

Een bijzondere joint venture, want de 850 Fantom Air is uitgerust met de aandrijflijn van de toekomstige elektrische Porsche Macan. En terwijl we nog steeds tevergeefs wachten op de elektrische Macan, is de boot in elk geval al wel klaar. Het vaartuig is 8,67 meter lang en 2,49 meter breed.

Op het Gardameer in Italië werden de eerste tests succesvol uitgevoerd. De boot maakt deels gebruikt van componenten van het Premium Platform Electric (PPE). Het nieuwe elektrische autoplatform, ontwikkeld door Porsche en Audi. De Frauscher x Porsche 850 Fantom Air heeft een piekvermogen van 400 kW en is gekoppeld aan een accupakket van 100 kWh groot. Voor de beste gewichtsverdeling is het accupakket geplaatst onder de lounge aan de achterzijde van de boot.

Net als de auto’s van Porsche, beschikt de Fantom Air over diverse rijmodi. Of moet ik vaarmodi zeggen? Het gaat hier om Docking, Range, Sport en Sport Plus. Met Sport Plus kun je dan weer geen Launch Control uitvoeren. Gemiste kans. Met bijvoorbeeld Docking ligt de maximumsnelheid op 15 km/u (acht knopen). Zoals de naam al aangeeft is deze modus bedacht voor het aanmeren.

Tot 4 uur vaarplezier op één acculading

De beste snelheid om te cruisen is 41 km/u. Porsche en Frauscher zeggen dat de 850 Fantom Air dan ongeveer een uur en 45 minuten nonstop kan varen. In de meest zuinige modus is een actieradius van meer dan 100 kilometer mogelijk. De topsnelheid in Sport Plus is 85 km/u. Maar dan gaat de accu een stuk sneller leeg. Hoe snel zegt Porsche dan weer niet. Wel zegt het merk dat een gecombineerde vaarstijl een ritje van twee tot vier uur zeker mogelijk moet maken. Beide merken durven zelfs te stellen dat de elektrische Fantom Air beter is dan zijn broer met een verbrandingsmotor.

Snelladen

Als je een snellader kunt vinden is de batterij in minder dan een halfuur van 10 tot 80 procent te laden. Een laadsnelheid van meer dan 250 kW is dan mogelijk. Langzaam AC-laden is met een max van 11 kW mogelijk. De laadport zit aan de voorzijde, voor uw informatie.

Uitrusting

De Frauscher x Porsche 850 Fantom Air is uitgerust met alle luxe die je wil op een luxe speedboot. Een minpuntje in mijn ogen zijn de nep lederen stoelen. De merken zeggen gebruik te hebben gemaakt van artificieel leder. In het kader van duurzaamheid natuurlijk. Doe mij dan maar gewoon écht leder of wat anders, de barbaar die ik ben.

Klanten hebben een vrije keuze in configuratie als het gaat om kleurtjes. Porsche en Frauscher verzekeren kopers dat er een grote variatie is betreft beschikbare kleuren.

Lekker dobberen op het water en genieten van een muziekje kan ook. Er is een high-end audiosysteem, met mogelijkheid voor WiFi en Bluetooth verbinding. De muziek bedienen doe je op het aanwezige 12 inch multi infotainmentscherm.

Bestellen maar

Je bent nu helemaal overtuigd om er eentje te bestellen. Ik weet het. De eerste 25 exemplaren kunnen nu besteld worden. De publieke wereldpremière van de Frauscher x Porsche 850 Fantom Air is volgend jaar januari tijdens de Boot Trade Fair in Düsseldorf. Prijzen beginnen bij 561.700 euro, exclusief belastingen. De eerste leveringen zijn medio 2024.