Winactie: Porsche Tour of Legends 2023

Ook dit jaar kunnen we weer een aantal exclusieve Porsche Tour of Legends-boxen weggeven.

Een Porsche met 100 km/u op de Nederlandse snelweg rijden is leuk, maar de auto komt natuurlijk pas echt tot zijn recht op mooie stuurmanswegen. Daarom stippelt Porsche Nederland ieder jaar een paar inspirerende routes uit, die worden gebundeld in een fraaie box met routeboekjes.

Dit jaar wordt er over de grens gekeken en gaat het om mooie routes in België, Luxemburg en Duitsland. Deze staan in het boekje aangegeven via het bekende bol-pijlsysteem. Je bijrijder kan op deze manier mooi navigator spelen, voor het ouderwetse rallygevoel. Omdat de Porsche 911 dit jaar 60 jaar bestaat, zijn de boekjes geïllustreerd met fraaie plaatjes van een aantal iconische 911’s.

Deze Porsche Tour of Legends-box is niet te koop, maar we hebben goed nieuws: jij kunt wel een exemplaar winnen. We geven namelijk 10 Tour of Legends-boxen weg, net als voorgaande jaren. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is jezelf aanmelden via het onderstaande formulier!

Ben je een Porsche-eigenaar? Dan kun je de routes ook gratis downloaden via de speciale website van Porsche. Let op: dit kan tot 3 juli 2023.

