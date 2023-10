Autoblog Foto van de Maand – September 2023

Eigen auto’s is deze maand een thema, want in twee van de drie foto’s speelt de auto van de fotograaf een hoofdrol!

De ‘r’ zit weer in de maand en dat betekent… eigenlijk helemaal niks, want het was gewoon nog zomer in september. Er was dus volop gelegenheid om erop uit te gaan en dikke auto’s op de foto te zetten. Uiteraard zetten we ook deze maand weer de mooiste foto’s in het zonnetje, met als beloning een Kamera Express-bon t.w.v. €100 voor de winnaar!

In de jury mag deze maand Benjamin a.k.a. @fotografiebenzo plaatsnemen, omdat hij vorige maand de winnende foto maakte. En natuurlijk heeft ook ons vaste jurylid Eric van Vuuren weer zijn professionele mening gegeven over de foto’s.

Meestal zijn het foto’s van andermans auto’s die in deze rubriek voorbij komen, maar @991gt3 heeft gewoon zijn eigen auto gefotografeerd. Dat is dan ook een hele fotogenieke auto: een Cayman GT4 in Racing Yellow.

Eric: “Het lijkt bijna alsof deze foto in een studio gemaakt is. Het licht komt snoeihard (maar lekker!) binnen vanaf één kant wat zorgt voor een rijk contrast en diepe schaduwen, samen met de kleur van de auto en de strepen op de parkeervakken krijg je een heerlijke combinatie. Het licht wordt zelfs zo goed gereflecteerd door het gebouw ernaast dat je het silhouet van de ramen boven de GT4 ziet. Tot slot is er goed gebruik gemaakt van de vlakverdeling omdat de auto niet is gecentreerd, wat bijdraagt aan een sterke compositie.”

Machiel: “@991gt3 heeft niet alleen goede smaak qua auto’s, maar ook oog voor goede fotolocaties. Met de gele strepen is dit een perfecte plek om een Porsche in Racing Yellow neer te zetten. Ook is de foto precies op het juiste tijdstip gemaakt, met het zonlicht dat precies tussen de gebouwen valt en zo de auto in de spotlight zet. Daardoor zit er ook lekker veel contrast in de foto. Misschien zelfs iets té veel, maar alsnog een geslaagde foto.”

Benjamin: “De Porsche GT4 is gefotografeerd op een bijzondere locatie. De donkere tinten en lichtinval zorgen ervoor dat de auto er fotogeniek op staat. Ik had wel graag meer details van de velgen willen zien. Door de schaduwen op te hogen krijg je meer details te zien.”

Het lijkt erop dat we deze maand een thema te pakken hebben, want óók @jeroenvink is zowel de fotograaf als de eigenaar van deze auto. Hij koos ervoor om zijn fraaie Alfa te fotograferen in een nachtelijke setting.

Eric: “We gaan langzaam richting de winter en dat betekent dat het aantal uren licht per dag steeds meer afneemt. Grote kans dat we steeds meer lightpainting foto’s gaan zien, maar als ze eruit zien als deze gaat het een lastige wedstrijd worden. Heerlijk hoe simpel maar krachtig deze compositie is gemaakt, met die enkele straatlantaarn erachter. Technisch super netjes uitgevoerd, wellicht iets te clean zelfs, maar absoluut een plek in de top 3 waard.”

Machiel: “Zwarte auto’s kunnen lastig te fotograferen zijn in verband met reflecties, maar Jeroen heeft zijn zwarte Alfa heel clean vast weten te leggen. Er is geen enkele storende reflectie te zien en zowel de velgen als het interieur zijn heel mooi uitgelicht. Dankzij de duistere setting krijg je een beetje een Batman-sfeertje, wat goed bij de auto past. Het enige minpunt is dat de karakteristieke vorm van de GTV nu wegvalt tegen de achtergrond.”

Benjamin: “Jeroen Vink weet als geen ander hoe je een auto perfect moet belichten. Ik kijk altijd met plezier naar zijn foto’s die zo rechtstreeks uit een magazine kunnen komen. Een zwarte auto zo belichten in het donker is naar mijn mening perfect uitgevoerd.”

Voor de nummer één hebben we een type foto wat we niet vaak voorbij zien komen, namelijk een rallyfoto. En wat voor een. @noortjeblokland wist tijdens de Hellendoorn Rally deze heerlijke actiefoto te maken van een legendarische rallyauto.

Machiel: “Deze foto brengt je meteen terug naar de jaren ’80 en de gloriedagen van Lancia. De auto die loskomt van de grond, de stofwolk en de warme tinten maken dit een heerlijke old school rallyfoto.”

Eric: “Wauw, wat een actie! Op de juiste plek, op het juiste moment, perfect vastgelegd door Noortje. Haar herkenbare nabewerking is weer goed terug te zien in deze foto wat bijdraagt aan het sfeertje. Door het licht van achter valt de stofwolk extra goed op. Ook al horen de zandzakken en de man met het gele vestje bij het geheel als evenement, persoonlijk vind ik ze net te aanwezig in het beeld. Als deze er nog in de nabewerking uitgehaald zouden worden zou je het gelijk als print kunnen ophangen.”

Benjamin: “Prachtige actie foto en voor mij absoluut de nummer 1. Omgeving past goed bij de auto. De kleuren, belichting, auto sprong en stofwolken maken de foto helemaal compleet.”

Noortje is dus bij deze de winnaar van deze editie van de Foto van de Maand! Zij krijgt een Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100 thuisgestuurd. De foto zal ook een maand lang te zien zijn op onze Facebook-pagina als headerfoto.

Deze maand is er gewoon weer een nieuwe ronde, waarbij de winnaar wederom wordt beloond met een waardebon. Deelnemen is simpel: upload je foto’s op Autoblog Spots en je doet automatisch mee!