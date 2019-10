Porsche 911 afgefikt door mogelijke brandstichting

Helaas is dat een 911 minder het Nederlandse straatbeeld.

In de nacht van woensdag 2 oktober op donderdag 3 oktober is in Maassluis een Porsche 911 Carrera coup├ę afgebrand. De auto stond geparkeerd in een woonwijk in de Zuid-Hollandse gemeente Maassluis. De brandweer werd om 01:55 uur opgeroepen voor de brand. Eenmaal ter plaatse stond de 911 uit 1985 al in lichterlaaie. De hulpdiensten konden de auto niet meer redden.

Volgens 112 Maassluis stond de 911 Carrera al enige tijd stil in de straat. Er werd nog nauwelijks gereden met de auto. De politie en brandweer hebben het vermoeden dat de brand is aangestoken. Onderzoek door de forensische opsporing moet uitwijzen hoe de brand is ontstaan. De eigenaar is ontdaan door het gebeuren. De 34 jaar oude Porsche werd in 1997 geïmporteerd.

Voor een groot gedeelte is de auto verloren. Wellicht dat de velgen of voorbumper nog wat kunnen opleveren. Die moeten er sowieso af. Want iemand had voor het vuurtje al geprobeerd de 911 minder origineel te maken door 964 bumpers te monteren en 993 velgen. In het gunstigste geval had de eigenaar een goede verzekering voor zijn Porsche. Helaas zal dat de emotionele schade er niet minder om worden. Je geliefde auto verliezen, zeker als het inderdaad om brandstichting lijkt te gaan, is heel erg naar.

In het kader van het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen. Mensen die iets gehoord of gezien hebben kunnen contact opnemen met de politie.

Fotocredit: 112 Maassluis / 112 Nieuwsgroep