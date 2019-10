Komt dit raceteam in 2021 naar de Formule 1?

Vers bloed voor de F1 is in aantocht?!

Het huidige F1-landschap is, op een naamswijziging hier en daar, bekend terrein voor de meeste fans. Wat dat betreft zou het prima zijn als er een nieuwkomer zijn intrede doet in de F1 en ook nog leuk kan meekomen met de rest.

Vanuit Panthera Team Asia F1 is er mogelijke interesse, maar nu ook vanuit Spanje. De naam Campos Racing duikt namelijk op. Dit raceteam wil met geld vanuit de Spaanse autosportfederatie en Monaco Increase Management het tot de F1 kunnen schoppen, aldus Gazetta dello Sport. Het team zou al gesprekken hebben gevoerd met de organisatie van de Formule 1. De plannen lijken realistisch. In 2021 zijn er reglementswijzigingen in de F1 en bovendien is Campos Racing geen nieuw team. Dit Spaanse team werd meer dan 30 jaar geleden opgericht en is actief in onder andere de GP2-, GP3- en WTCC.

Mogelijke F1-coureurs die voor Campos Racing gaan rijden zijn Pascal Wehrlein en Alex Palou. Ondanks het feit dat het een Spaans team betreft, zou de F1-tak van het team in Verenigd Koninkrijk gevestigd gaan worden. Gaan we in 2021 twee nieuwe teams zien in de Formule 1? Dat is voor nu koffiedik kijken.