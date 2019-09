Tesla’s crashen niet vaak genoeg voor verzekering

Een bizar verhaal uit Zweden.

We geven het toe, er zijn op deze site vaak berichten over Tesla’s die kapot gaan. De opmerkelijkste zijn veroorzaakt door Autopilot, omdat het systeem enorm handig en vooruitstrevend is, maar toch nog een risico veroorzaakt als je er compleet op vertrouwd. Daarom mag het ook niet in Nederland, want de onvoorspelbaarheid van de mens in het verkeer laat bij Autopilot gewoon nog te gevaarlijk zijn. Twee handen aan het stuur en twee ogen op de weg, geen uitzonderingen.

Doe je dat, dan is een Tesla namelijk best een goede extra set ogen en oren. Veel passieve en actieve veiligheidsmaatregelen, hulpjes, manieren om ongelukken te voorkomen. En het werkt! Iets te goed, als je kijkt naar een Zweedse verzekeraar. De auto kan bij een verzekeraar uit het Scandinavische land niet verzekerd worden. De reden is zo raar als dat het indrukwekkend is.

Det beror ju på vad man kollar på. Vi har kollat krocksäkerheten genom att analysera riktiga krockar, och då måste underlaget vara tillräckligt stort. Vi har även en lista med rekommenderade nya bilar. Där finns Tesla med. https://t.co/TjTF1fANGR — Folksam nyheter (@FolksamMedia) September 10, 2019

We begrijpen het als je Zweeds niet perfect is, dus we vertalen het even voor je. In antwoord op iemand die vraagt waarom de Tesla mist, antwoord de verzekeraar dat de auto niet opgenomen kon worden in hun tests. Bij die tests hoort de analyse van ongelukken die de auto’s hebben gehad, daarin wordt alles van 1994 tot 2018 opgenomen. Maar geen één model van Tesla kan erin opgenomen worden, ook al kon je al in 2013 een Model S kopen. In die tijdsspanne zijn er namelijk maar zeven ongelukken gebeuren met een Tesla. De verzekeraar kan op basis daarvan geen analyse maken.

Op zich is zo’n analyse begrijpelijk, maar het betekent nu dat je geen Tesla bij de verzekeraar kan krijgen. Aangezien dat nu een hele happening is, helemaal in Scandinavische landen, zou het handig zijn voor verzekeraars om daarop in te spelen. Wij zouden zeggen: schroef hem naar een nog voordeligere verzekeringsklasse.