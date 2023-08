‘Benzineprijs MOET omhoog naar 100 euro per liter!’

Autorijden moet meer pijn doen en daarom zal de benzineprijs omhoog moeten naar de 100 euro per liter.

We gaan er allemaal aan als we blijven autorijden zoals we nu doen. De klimaatverandering zal ons de das om doen en daarom moet autorijden duurder worden als we dat willen voorkomen, is de stelling. Een Duitse hoogleraar is dan ook van mening om een litertje benzine te gaan verkopen voor niet minder dan 100 euro. Nee, het is geen grap want Duitsers en humor bestaat niet.

Benzineprijs moet omhoog

Dat is de prijs voor klimaatbescherming, lezen wij in het AD. Dat klimaatverandering van alle tijden is, ook zonder de mens, daar gaan we maar even niet op in. De hoogleraar uit ons buurtland heet Gregor Bachmann en geeft les over het burgerlijk recht en ondernemingsrecht aan de Humboldt Universiteit. Op X zegt hij dat de teloorgang van ons klimaat alleen gestopt kan worden als autorijden ‘pijn gaat doen’.

Nou, ik weet niet of hij wel eens in Nederland komt maar voor de gemiddelde burger is autorijden al praktisch onbetaalbaar. De prijs van 1,47 euro die je kan zien op de headerfoto, daar kunnen we nu alleen nog maar van dromen.

En dat weet hij, hij is van mening dat autorijden nu al duur is en dat alleen bevoorrechte mensen een auto kunnen betalen. Maar dat is volgens de bolleboos niet genoeg. Het moet méér pijn doen, veel meer! De literprijs moet daarom naar de 100 euro per liter. Arme mensen hebben dus geen last van zijn voorgestelde maatregel, want die rijden toch al niet in een auto. En arm zijn we straks allemaal als deze mensen het voor het zeggen hebben.

Andere vervoersmiddelen

Doel is om mensen uit de auto te krijgen, naar CO2-vriendelijkere alternatieven. De sputterende hoogleraar is nog niet klaar met ons automobilisten, want hij noemt ons lui. We zijn gewend geraakt aan de auto en zijn te lui om het openbaar vervoer te pakken. Over elektrische auto’s rept hij niet, hij lijkt dus een fel tegenstander te zijn van auto’s in allerlei vormen.

Auto’s en Duitsers, dat is naast de oorlog een gevoelig punt. Het land heeft een grote auto-industrie en veel mensen zijn afhankelijk van hun auto om bijvoorbeeld naar hun werk te gaan. Hij kreeg daarom de nodige kritiek en zwakte zijn voorstel snel af. Hij zei dat het voorstel toch niet zo realistisch was, maar dat de benzineprijs wel fors omhoog moet.

Foto: zwarte Ferrari 488 GTB bij een tankstation, gespot door @Row1