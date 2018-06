Hier, de nieuwe 911 Speedster!

De Porsche waarvan je wist dat ‘ie nog moest komen.

De introductie van de reeks Porsche 911 modellen verloopt altijd als een jaren ’80 gitaarsolo of een jaren ’90 soapserie: er komt werkelijk geen einde aan. Nog niet zo heel lang geleden werd je al op de hoogte gebracht van alle ins en outs van de Porsche 911-generatie, de 992. Echter, voor het zover is heeft Porsche nog een ‘verrassing’ voor ons in petto in de vorm van deze Porsche 911 Speedster Concept. Dat ‘Concept’ is alleen van zuiver theoretisch belang, deze auto gaat er gewoon komen, zoveel moge duidelijk zijn. Porsche zelf geeft aan dat de ‘beslissing daarover in de komende maanden wordt genomen’. Maar natuurlijk. Waarschijnlijk kun je morgen al de eerste exemplaren voor 750.000 euro op mobile.de te koop zien staan, bij wijze van spreken.

De Speedster is er ter ere van het 70-jarige bestaan van Porsche. Het moet een soort hommage zijn aan de allereerste Porsche, de 356 Nr. 1 Roadster die exact 70 jaar geleden geregistreerd werd. Net als bij die auto is de 911 Speedster Concept voornamelijk als sportwagen. Niets ‘allrounder’ of Gran Turismo. Deze auto is gebouwd voor de betere kippenvel-productie en niks anders. De vorige Porsche 911 Speedster (de 997) werd gebouwd door Porsche Exclusive. De auto was gebaseerd op de techniek van de 911 Carrera S. Dat is nu niet het geval. De Porsche 911 Speedster Concept wordt gebouwd door Porsche Motorsport, de afdeling die ook de racewagens van Porsche bouwt, alsmede de 911 GT3, 911 GT3 RS en 911 GT2 RS.

De 911 Speedster Concept heeft de kenmerkende kleine vooruit, die ook nog eens schuiner geplaatst is. Ook de zijtuiten zijn een stuk lager, uiteraard. Achter de voorstoelen zijn geen zitjes te vinden. In plaats daarvan heeft de 911 Speedster Concept een rolbeugelconstructie. Deze wordt afgeschermd door een koolstofvezel ‘Double Bubble’ afdekkap, net zoals voorgaande Speedsters als de 356, 911, 964 en 997. Er is een stoffen dakje voor absolute noodgevallen, maar net als bij de vorige Speedster en Boxster Spyder heb je er niet heel erg veel aan. Het is meer voor schadebeperking dan een goede regenrit.

De Speedster Concept heeft achterwielaandrijving, maar de carrosserie van de Carrera 4, dus met de lekkere, extra brede achterschermen. Veel carrosseriedelen zijn van koolstofvezel gemaakt, zoals de kofferklep, wielkasten en de afdekking van de achterzijde. In het interieur gaat het er minder hightech aan toe. Sterker nog, de bekleding, poolknop en het stuurwiel zijn een knipoog naar het verleden. Dat zijn ook de 21” Fuchs-velgen, die verplicht onder elke 911 zouden moeten zitten.

In technisch opzicht is deze auto natuurlijk een Porsche 911 GT3. Dat betekent dat je de fantastische 4-liter zescilinder boxermotor tot je beschikking hebt. Volgens Porsche is deze motor goed voor ‘meer dan 500 pk’. Wij durven hem wel aan: de Speedster krijgt de 520 pk sterke motor uit de spiksplinternieuwe GT3 RS. Prijzen en prestaties zijn nog niet bekend, maar reken erop dat deze in no-time is uitverkocht. Qua prestaties zal deze Speedster net een tandje minder snel zijn dan de GT3 RS. Reken op een 0-100 km/u tijd van net iets minder 4 seconden een topsnelheid van zo’n 310 km/u.