Zo komt de nieuwe Toyota RAV4 naar Nederland

De hybride RAV4 keert met deze vijfde generatie terug.

Toyota presenteerde de nieuwe RAV4 eerder dit jaar in New York. In Parijs heeft het merk de Europese versie gepresenteerd en komt Toyota met informatie voor de Nederlandse markt.

Op technisch vlak zijn er bij deze vijfde generatie de nodige zaken verbeterd. Allereerst is het vermogen gestegen van 197 naar 218 pk. Onder de kap huist een 2.5-liter grote viercilinder benzinemotor, gekoppeld aan en elektromotor. De hybride is tevens als All Wheel Drive versie te verkrijgen. In deze configuratie is de RAV4 Hybrid Electric goed voor 222 pk. Het AWD-systeem op de Hybrid Electric is vernieuwd. De techniek levert voortaan 30 procent meer koppel naar de achterwielen. Dit moet resulteren in meer tractie op gladde wegen.

De Japanners brengen in Nederland de RAV4 ook als non-hybrid op de markt. Deze versie krijgt een nieuwe 2.0 liter benzinemotor met een handgeschakelde of automatische versnellingsbak. Toyota is nog in afwachting van de definitieve cijfers, meer technische specs zijn er voor deze motorisering op dit moment niet bekend.

In vergelijking met de huidige RAV4, heb je in dit nieuwe model 79 liter meer bagageruimte. Volgens Toyota de meeste ruimte in zijn segment. Verder is het zicht rondom verbeterd, door bij de nieuwe RAV4 de motorkap 15 mm te verlagen. De achterste zijruiten zijn ook groter, waardoor de bestuurder beter schuin naar achter kan kijken. Een ander feitje is dat de nieuwe RAV4 de eerste Toyota is met een digitale binnenspiegel. De vijfde generatie RAV4 is vanaf januari 2019 leverbaar. Prijzen zijn nog niet bekend.