Porsche 911 Speedster is bloedverziekend mooi

Vanmorgen de studioshots, nu het echte werk.

Porsche heeft in Parijs bekendgemaakt dat de 911 Speedster officieel in productie zal worden genomen. Tussen neus en lippen door was dit natuurlijk allang bekend. Toch staat het merk in de Franse hoofdstad met een blikvanger, want zo’n rode Speedster kan je moeilijk missen.

De naam ‘Concept’ op het kenteken moet duidelijk maken dat dit niet het productiemodel is. Dat is jammer, want in feite is deze Speedster, op een ander kleurtje na, niet anders in vergelijking met het exemplaar van Goodwood. Een feestmodel is het zeker wel. Als Porsche ooit met een open GT3 Touring Package zou komen, dan was dit het resultaat geweest.

De foto’s laten nog eens zien hoe armoedig het nieuws is in Parijs. Naast deze Speedster en de facelift Macan heeft Porsche weinig te melden. Uit noodzaak zijn er maar een paar klassiekers op de stand geplaatst om de leegte op te vullen.