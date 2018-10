De V6 in deze Renault F1-auto kán niet kapot

Wat er niet is, kan niet breken..

Bijna een jaar na de officiële onthulling van Renault’s haarfijne replica van de R.S.17 Formule 1-auto lopen ze nog altijd te pronken met het object. Nu is het in dit geval een vrij logische keuze, want de autofabrikant heeft de auto slechts van de ene naar de andere kant van Parijs hoeven slepen. In plaats van L’Atelier Renault staat het niet-rijdende gevaarte op de beursvloer.

Waar we in eerste instantie moesten teren op foto’s van derden, kunnen we nu kijken naar een aantal platen die door onze eigen fotoslaven zijn geschoten. Hierdoor kunnen we ons nog beter focussen op de intrigerende details van de in totaal 600.000 LEGO-stukjes tellende wagen.

Afgezien van het eigenlijk ontelbare aantal LEGO-blokken waaruit de bolide is opgebouwd, is de R.S.17 ook voorzien van een aantal originele stukken. Niet alleen de Pirelli-banden zijn echt, het stuur en de kuipstoel komen uit de Formule 1-auto.