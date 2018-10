De verschrikkelijke nieren van nieuwe BMW’s

Hey BMW, what up?

In juni van dit jaar onthulde BMW deze nieuwe X5 en vandaag konden we de auto ‘bewonderen’ op de autoshow van Parijs. Onze @casperh vergeleek het nieuwe front van BMW al eens met een varkensneus en veel meer kunnen we er niet van maken. We kunnen gissen wat de twee mannen op de foto’s elkaar te vertellen hadden, maar het was waarschijnlijk niet positief. BMW heeft er het volgende over te zeggen:

The world premiere of the new BMW X5 at the Mondial de l’Automobile 2018 writes the next chapter in the successful history of the Sports Activity Vehicle (SAV). The fourth generation of the BMW X family’s founding father excels with majestically assured driving properties and numerous innovative equipment features. The new exterior design language clearly emphasises the presence, authority and robustness of the new BMW X5. The interior, meanwhile, blends generous levels of space with modern design and a luxurious ambience.

Leuk verhaal, maar echt, die nieren! Hoeveel zout eten ze daar in München? En mocht je denken dat het meevalt, check even onze vergelijking met de vorige X5:





Mocht je na het zien van deze plaatjes toch nog interesse hebben, de nieuwe BMW X5 staat eind november bij de dealer. BMW brengt de nieuwe X5 met vier verschillende motoren op de markt, waarvan we de leukste (V8) in Europa niet krijgen. Wij krijgen alleen zes-in-lijnmotoren, waaronder twee diesels. De minst krachtige xDrive30d beschikt over 265 pk, terwijl de M50d juist 400 pk produceert. Deze diesel kost maar liefst 129.350 euro. De enige benzinemotor voor Europa, de xDrive40i, beschikt over 340 pk.

PS: Benieuwd waar dit design naartoe gaat? Check dan ook nog even de X7 Concept (livepics hier).