Wordt aankomende ‘baby Tesla’ spotgoedkoop?

Ja, volgens Elon Musk wordt de aankomende ‘baby Tesla’ een spotgoedkoop apparaat.

Anno 2022 is er nog steeds nauwelijks sprake van een écht goedkope Tesla. Voor de Model 3 was het ooit de bedoeling dat ‘ie 35.000 dollar zou kosten, maar dat is inmiddels eerder 50.000 dollar (in Nederland 51.990 euro). Met de kennis en de fabrieken van nu is het best mogelijk om daar nog een beetje onder te zitten.

Baby Tesla

Gelukkig is Elon Musk wat dat betreft ook niet op zijn achterhoofd gevallen. Tijdens de evaluatie van het derde kwartaal werd kort gesproken door Musk over de nieuwe ‘baby Tesla’. Dat is de bevestiging dat er wordt gewerkt aan een Tesla op een platform kleiner dan die van de Model 3 en Model Y. Dat is alles wat we weten qua naamgeving en carrosserie trouwens, voordat we daar al conclusies over trekken.

Half zo duur

Wat de baby Tesla al wel mee heeft: kosten. Volgens Musk wordt het kleine platform half zo duur als het huidige Model 3/Y platform. “Voor elke Model 3 kunnen we twee stuks van het aankomende kleine model bouwen.” Dat betekent uiteraard ook dat de auto goedkoper verkocht kan worden. Wederom, hoe goedkoop wordt niet bekend, maar dan zou die 35.000 dollar limiet ineens een stukje bereikbaarder zijn. Misschien wel nog minder.

Productierecords

Dat betekent natuurlijk dat er veel meer gesleten zullen worden en dus moet de baby Tesla flink veel meer geproduceerd worden dan andere Tesla’s. Musk zegt dat het doel is om van de nieuweling meer exemplaren te produceren dan elke andere Tesla bij elkaar opgeteld. Dan moet je inderdaad flink aan de bak.

Wanneer?

Dan de vraag die altijd gelijk wordt gesteld bij een aankomende Tesla: wanneer mogen we de baby Tesla verwachten? Geheel in de lijn der verwachtingen: geen idee. De nadruk ligt momenteel nog op de Cybertruck en Semi, dus het zal nog een paar jaar duren. (via InsideEVs)