Nieuwe 992 Carrera T door Autobloglezer gesnapt

De nieuwe 992 Carrera T belooft weer de ideale 911 te gaan worden.

De Porsche 911 is een auto die in allerlei soorten en gedaantes komt. In principe is een standaard 911 Carrera meer dan voldoende voor 99% van de mensheid. Maar de mensen die een 911 kunnen kopen zijn vaak die ene procent die meer willen.

We zijn bekend met de smaakjes die nu in de showrooms staan. Daarnaast staan er nog een paar varianten op stapel. Denk aan de 911 Safari, 911 Sport Classic en nog een mysterieuze versie met de atmosferische 4.0-motor.

Nieuwe 992 Carrera T?

Autobloglezer Stef kwam gisteren deze Porsche 911 tegen op de A3. Nu is de A3 altijd een leuk stuk om te rijden. Alhoewel het laatste gedeelte voor de grens wordt geplaagd door langzaam rijdende en links-plakkende auto’s met een geel kenteken, dakkoffer en lage bijtelling.

De auto is die Stef op de gevoelige plaat heeft vastgelegd, is ongetwijfeld een Porsche 911. Zoveel is duidelijk. Bijzonder is het kenteken. De meeste test-Porsches hebben namelijk een kenteken beginnend met BB (Baden Baden), maar deze heeft een LB-kenteken. LB staat voor Ludwigsburg. Daar heeft Porsche zijn Aftersales kantoren zitten.

Afgaande op de relatief modale remschijven, het gemis van de spoiler en relatief kleine uitlaat, gokken wij erop dat dit de nieuwe 992 Carrera T is. Dat is de enige smaak die nog ontbrak aan het huidige 992-gamma, naast de RS-versie van de GT3 en GT2. En de Speedster.

We denken daar ook aan gezien het feit dat Stef kon zien dat er carbon schaalstoelen in zitten. Dat is een typische feature die je niet meer in een reguliere of S-model kunt krijgen, maar wel in een ‘T’.

Geen atmosferische motor

Wanneer we de Carrera T kunnen verwachten (als dit daadwerkelijk de ‘T’ is, natuurlijk), weten we niet. Wij schatten in dat deze ná de facelift pas komt. De GT3 RS wordt een gelimiteerd model , terwijl er van de Carrera T veel meer gemaakt mogen en kunnen worden.

Qua techniek leent de Carrera T een paar S- en GTS- opties en die worden dan op een standaard-Carrera geschroefd. Denk aan grotere remmen, straffer chassis, sper en sportstoelen, terwijl de rest van de uitrusting vrij basaal is. Dat werkte uitstekend voor de vorige generatie (check hier de 911 Carrera T Rijtest en video, trouwens!)

Waar we wel vrij zeker van zijn, is dat er geen atmosferishe motor in komt te liggen. Er gingen geruchten vanwege een test-exemplaar dat zijn rondjes reed met een ‘atmosferische klinkende motor’. Het Australische Car Expert weet te melden dat die motor er sowieso niet komt. Die hebben dat nagevraagd bij Porsche commessaris Frank-Steffen Walliser en die heeft een kordate doch duidelijke ‘Nein!’ afgegeven.

De 4.0 motor heeft voor de Cayman en GTS veel goed betekend, maar het is niet mogelijk om de motor te homologeren voor een 911 die nog moet komen.

De motor van de nieuwe 992 Carrera T zal dus de eenvoudige 3.0 zescilinder boxermotor zijn met twee turbo’s. Bij de T-modellen komt er geen vermogen bij, alhoewel de turbomotoren redelijk eenvoudig te kietelen zijn naar heel veel meer vermogen, met enkel andere ECU-software haal je er gemakkelijk 500 pk uit.

