Porsche begrijpt kritiek 996 koplampen niet, overwoog V8

Porsche viert feest met de 996-generatie van de Porsche 911 en deelt meteen even een paar leuke weetjes. Zo begrepen ze niets van de kritiek op de 996 koplampen.

Elke keer als een automerk met een enorme puristische achterban een nieuw product lanceert, is het hek van de dam. Want dan is het niet meer een echte ‘vul hier model in’. Porsche heeft het geprobeerd om voor een lange tijd zo weinig mogelijk te doen aan de 911.

Het zorgde ervoor dat de auto behoorlijk verouderd was ten opzichte van de concurrentie. Dat niet alleen, ze waren erg duur om te produceren en verkochten dus niet denderend. Ook was het telkens lastiger om de luchtgekoelde boxer te laten voldoen aan de emissie-eisen. Er moest dus íets veranderen.

Porsche begreep kritiek 911 koplampen niet

Dat gebeurde dus precies 25 jaar geleden met de 996-generatie van de Porsche 911. De auto was een ware revolutie. De koplampen zijn een zeer discutabel punt voor velen. Gek genoeg zegt August Achleitner (verantwoordelijk voor het 996-project) dat ze het zelf niet zagen aankomen. Sterker nog, ze begrijpen de kritiek op de 996 koplampen totaal niet.

De Boxster werd immers ook goed ontvangen en was tot de voorruit min of meer identiek aan de 996-generatie. De koplampen waren goedkoper te produceren want je klikte de complete unit er binnen paar seconden in.

Porsche 996 Turo S

Nog meer leuke weetjes die Achleitner mee kan delen: men kon de luchtgekoelde motor niet voorzien van vier kleppen per cilinder (voor meer vermogen) Dus ook wat dat betreft was het handig om over te stappen op waterkoeling. Een nog leuker feitje: Porsche monteerde zelfs een achtcilinder! Dat gebeurde in 1989. Porsche monteerde zlefs een compacte V8 werd achter de achteras. Welke motor dat is, is niet bekend.

Het bijzondere concept werd uiteraard van tafel geveegd. Uiteindelijk weten we allemaal wat we kregen 25 jaar geleden: een watergekoelde boxermotor met vier kleppen per cilinder. Deze 3.4 liter motor leverde 300 pk en 370 Nm, waardoor de standaard 911 Coupé met handbak en achterwielaandrijving 280 km/u kon halen.

Mede dankzij hulp van Toyota had Porsche de assemblagelijn en ontwikkeling dusdanig geoptimaliseerd, dat de auto’s winstgevend zouden zijn bij 30.000 exemplaren. Nou, dat lukte: er zijn er uiteindelijk ongeveer 175.000 stuks van de Porsche 996 gebouwd.

Van de Boxster van de 986-generatie werden er uiteindelijk bijna 165.000 stuks gebouwd. Tel daarbij het enorme succes van de Cayenne erbij op en Porsche was ineens niet meer het zorgenkindje van de Duitse autoindustrie, maar het grote voorbeeld.

Meer lezen? Check hier alle productieaantallen van de Porsche 996!