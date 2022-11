Deze Golf II is niet wat je denkt

En mooier nog, als je wil kun je deze Golf ook gewoon kopen.

Op het eerste gezicht denk je bij het zien van deze Golf dat het een van de vele getjoende exemplaren is die er in Nederland rondrijden. Is ook niet gek, er zijn inmiddels meer van dit soort Golfjes die zo’n behandeling hebben ondergaan, dan er originele zijn.

Vaak beperken de aanpassingen zich alleen to het uiterlijk. Beetje verlagen, dikke BBS’jes eronder, dikke brulpijp gemonteerd en omdat het er ook nog eens snel uit moet zien, doen ze er ook nog een rolkooi in. Precies wat deze Golf ook allemaal heeft. Alleen is er in dit specifieke geval nét iets meer moeite in gestoken…

Deze Golf heeft een dikke V6 aan boord

Deze Golf is namelijk van top tot teen aangepakt. En daarmee bedoelen we ook écht van top tot teen. Het belangrijkste is nog wel de motor die ze erin hebben gelepeld. Da’s niet een ‘lullig’ vierpittertje met turbo, maar een dikke vette 3.2 liter V6 van Audi. Daarmee levert dit project 250 pk.

Om die krachten een beetje fatsoenlijk op de weg te krijgen, is er ook een vierwielaandrijvingssysteem gemonteerd. Wederom niet zelf geknutseld, maar van een Audi TT. Eigenlijk is er zo vreselijk veel aan gedaan, dat we de verkoper dat beter zelf even kunnen laten vertellen. Kijk hieronder maar.

Deze Golf kun jij kopen

De motor heeft pas 150 kilometer gedraaid, dus zou in principe nog wel even mee moeten kunnen. Ook de rest van de ombouw is niet door een stel beunhazen gedaan, dus daar hoef je je ook geen zorgen om te maken.

Geloof je me niet? Kijk dan maar even op deze link, dan zie je dat ze niet over 1 nacht ijs zijn gegaan…

Al dit moois is getaxeerd op 34.000 euro, maar je kunt al gaan bieden vanaf 30.000 scheelt toch weer 4 ruggen voor benzine. Wil je meer zien, kijk dan op de advertentie op Marktplaats en misschien ben jij binnenkort wel de koning van de parkeerplaats van de plaatselijke McDonalds!

