Koop deze Porsche 911 (996) op Marktplaats voor 179.995 Euro

Wat, een Porsche 911 van de 996 generatie op Marktplaats voor 179.995 Euro? Is die inflatie nu echt los, of is dit iets speciaals?

De Porsche 911 heb je in verschillende soorten en maten. Aan de ene kant is een 911 altijd iets speciaals. Aan de andere kant is de neunelfer in sommige opzichten ook een beetje ‘gewoontjes’. Het is de geijkte droomauto, met goede reden. En dromen waarmaken is altijd gaaf. Alleen hebben gewoon best veel mensen dezelfde droom. Daar is helemaal niks mis mee en het doet op zich niks af aan de droom, noch aan de 911. Ik wil ‘m zelf ook. Het is alleen niet per se die Bizzarrini 5300 GT Strada. Meer de (in overdrachtelijke zin) Volkswagen Golf GTI maar dan een stapje hoger.

Omdat het spectrum aan 911-jes zo groot is, zijn er ook rangen en standen. Het ding is ten eerste bijna zestig jaar op de markt (kom maar door met die 60 Jahre edition). Dus je hebt onder de liefhebbers de echte kenners, zoals ondergetekende, die staan op een G-model of ouder. Maar je hebt ook de gasten die de oude meuk maar niks vinden en gaan voor de snelheid en luxe van de nieuwere generaties.

Daarnaast zijn er binnen de modelgeneraties nog de verschillende ‘smaakjes’, zoals 911-afficionado en voormalig collega @casperh dat pleegde te zeggen. Van een gewone Carrera tot een GT2 RS met al het goede uit Weissach. In dit reusachtige speelveld, landen we vandaag op deze Porsche GT2 Clubsport van de 996-generatie. Een interessante propositie, want ‘GT2 Clubsport’ betekent de extra large whopper met kaas, of nou ja, met dieet-kaas dan in dit geval. 996 betekent echter *duikt weg voor iedereen die ik ken en zo’n ding heeft, ergo voor zo’n beetje iedereen die ik ken* de…*laag snel stemmetje* minstgewildegeneratie.

Want ja, die 996 was de eerste met een wat vlakker geplaatste voorruit, met een watergekoelde motor die ook nog wat issues had, met een paar geklutste eieren in de koplampen en met een interieur dat spartaanse über-bouwkwaliteit inruilde voor wegsmeltend plastic. Vandaar dat een 996 over de keper genomen nog steeds de goedkoopste 911 is die je kan kopen. Hoewel de prijzen langzaam maar zeker al enkele jaren stijgen. Terecht ook wel, want ondanks de -soms wat overtrokken- minpunten, blijft het een gave bak.

Enfin, waar je voor een rug of dertig een best aardige 911 Carrera op de kop kan tikken, doet deze unit op Marktplaats dus het zesvoudige. Dat heeft alles te maken met het ‘GT2 Clubsport’-aspect. Dit is namelijk een van de 70 GT2 Clubsports van deze generatie die de fabriekspoorten verlieten. Je had destijds de ’turbo’ met 420 pk en vierwielaandrijving en ‘daarboven’ stond nog de GT2, wat min of meer een gestripte ’turbo’ was met achterwielaandrijving en 462 pk. Het Clubsport-pakket maakte je GT2 vervolgens klaar voor het circuit, door middel van stoelen met zespuntsgordels, een brandblusser, rolkooi en verwijdering van de zij-airbags. Het ding weegt 1.415 kilogram.

Deze specifieke unit is uitgevoerd in Speedgelb en oorspronkelijk geleverd in Hamburg. Het ding heeft minder dan 20.000 kilometer gereden en is in al die tijd dealeronderhouden. Hij heeft dus waarschijnlijk 1 beurt gehad…? Hoe dan ook, volgens verkoper Lammertink staat dit rij-ijzer er piekfijn bij. Koop dan?

Dank @rachid voor de tip!