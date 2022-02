Coolste stoere SUV komt bij Ford vandaan

Het is natuurlijk een beetje voorbarig, maar dit ziet er heel erg cool uit. Het wordt de coolste stoere SUV.

We beginnen even met enorm confronterend nieuws. Crossovers zijn enorm hip en populair op deze wereld. Met name dat laatste gedeelte is erg belangrijk voor fabrikanten. Auto’s als de Honda CR-V en Toyota RAV4 zijn wereldwijd niet aan te slepen.

Ook in Nederland zijn we bekend met het fenomeen, alleen is het dan vaak een afgeleide ervan. Dus zie je hier auto’s als de C-HR, Juk, Taigo en Arkana. Hip, sportief en compact. Op zich zijn dat allemaal prima auto’s, maar wat je wil is een crossover die ook echt een beetje ruig is. Welnu, Ford komt daarmee op de proppen!

Coolste stoere SUV is een Everest

De auto in kwestie gaat de Ford Everest heten. De Ford Everest is de SUV-versie van de Ford Ranger. Ford vervangt binnenkort dat model (waarover later vandaag meer!) en naast een pickup-versie, is er ook een civiele variant aanstaande waarbij je een enorm interieur hebt in plaats van een laadbak.

De Ford Everest krijgt wel een eigen smoel, met een paar afwijkingen ten opzichte van de Ford Ranger (als de teasers blijken te kloppen, uiteraard). De Ford Everest is en blijft een echte stoere SUV, die staat op een ladderchassis en (mogelijk optioneel) voorzien is van inschakelbare vierwielaandrijving.

Zescilinder diesel!

Er komen drie verschillende motoren, aldus Carscoops. De instapper is een 2.0 turbodiesel. Ook een 2.3 EcoBoost (uit de Mustang en Focus ST) kun je aanvinken. De fijnste combinatie lijkt ons het topmodel, de Everest met 3.0 V6 turbodiesel én tientraps-automaat. De Ford Everest wordt op 1 maart 2022 onthuld. Komt dat zien!















Voor de duidelijkheid, dit is het HUIDIGE model van de Ford Everest.

Het idee van de Ford Everest is overigens niet nieuw. De auto is leverbaar sinds 2003 op diverse markten als onder meer Australië, Maleisië, China, Zuid-Afrika. Check de gallery hierboven om de voormalig coolste stoere SUV te aanschouwen.

