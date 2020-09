Porsche Cayenne Coupé door Mansory is erg oranje - Autoblog.nl

Nee, een andere beschrijving voor de Mansory Cayenne Coupé kan er niet vanaf zonder gelijk mijn mening te geven.

Het is altijd leuk om even een geinige beschrijving te maken van de auto waarover je schrijft. Helaas was het eerste wat in het hoofd van ondergetekende verscheen bij het zien van de Mansory Cayenne Coupé dat het iets wegheeft van wat ik vanmorgen in de toiletpot achterliet. Dat heeft te maken met een gigantische aversie jegens SUV’s, helemaal coupés. En oh ja, overdadig strooien met gekke tuningmeuk hoef je me ook niet voor wakker te schudden ’s nachts. Een combinatie van die twee is dan ook om bang van te worden.

Vraag en aanbod

Maar goed, de simpele vraag- en aanbodstructuur leert ons dat niks gebouwd wordt als niemand het wil. Men wil dus kennelijk dikke SUV’s. En men wil kennelijk die dikke SUV’s nog dikker maken. Dus moet er van elke dikke SUV een tuning-versie komen. Voor Porsche is daarbij hier de Cayenne Coupé door Mansory.

Mansory Cayenne Coupé

Dus laten we ons even houden op feiten. Het is voor het eerst sinds tijden dat er een Mansory Cayenne was, de laatste was op basis van de facelift van de tweede generatie (958). Zo ongeveer hetzelfde recept wordt toegepast op de Cayenne Coupé, de ‘sportieve’ broer van de Cayenne. 23 inch velgen, bijvoorbeeld. En dikkere bumpers met koolstofvezel splitters en spoilers en zelfs een motorkap in zwart koolstofvezel, als hard contrast voor de knaloranje lak waarin de auto wordt gepresenteerd. Wie trouwens wel al dit spul wil, maar de niet-Coupéversie van de auto heeft, kan de set ook krijgen. Maar die krijgen we niet te zien.

Interieur

Zoals altijd wordt ook het interieur onder handen genomen. Er wordt gestrooid met alcantara en leder, wat voor de Cayenne Coupé van Mansory is uitgevoerd in een ruitjespatroon. Ook hier wordt een contrast gegeven door allerlei stiksels en pijpen in het oranje van het exterieur.

Power

Natuurlijk wordt de motor ook even aangepakt. De Turbo, waarop de Mansory Cayenne Coupé is gebaseerd, perst 550 pk en 750 Nm uit een geblazen 4.0 liter V8. Mansory maakt daar 700 pk en 900 Nm van. Wat dat met de prestaties doet is niet bekend.

Het oranje exemplaar gaat trouwens al direct in de verkoop, je slag slaan kan op de website van Mansory. Dan ben je 249.500 euro kwijt in Duitsland.