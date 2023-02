Porsche dealer blundert met prijs, moet auto verkopen voor een schijntje

Een Porsche dealer blundert met een te lage prijs en moet daarvoor op de financiële blaren gaan zitten.

Als Porsche dealer heb je het ook niet makkelijk. Elke dag heel erg veel mensen ontvangen die komen kwijlen bij de mooiste auto’s. Dan wanneer je het kaf van het koren gescheiden hebt, ben je nog heel erg lang bezig met een prospect.

Niet alleen omdat de optielijst voor een 911 uitgebreider is dan Het Oude Testament, maar ook omdat meneer in kwestie graag de auto nog wel laten zien aan zijn en vrouw én maitresse. Toch weer twee keer naar de cappucinocorner waggelen voor verse koffie en krakelingen. En nee, die grap bedenken we niet. Dat zei een Porsche-verkoper, dus dan is het waar.

Porsche dealer blundert met prijs

Maar in China ging het er nog ietsje erger aan toe. Daar zette een Porsche-verkoper per ongeluk een Porsche Panamera iets te goedkoop online. De persoon waarvan iedereen het vermoeden heeft dat het de stagiair was, had op een Panamera een prijskaartje gehangen van 124.000 yuan.

Dat is minder dan 17 mille in euro’s. Natuurlijk is het slechts een fractie van de werkelijke prijs, die 998.000 yuan was. Nu is het net zo als met de lease-aanbieders op occasionsites (wie trapt daar eigenlijk in?) dat iedereen wel ziet dat de prijs simpelweg te laag is om realistisch te zijn.

Maar ja, in China is een bijzonder klein percentage mensen alsnog een hele hoop. Honderden mensen deden direct een aanbetaling om zo goedkoop in een Panamera te kunnen rijden. De aanbetaling was een bedrag van… 911 Yuan. Wat een grappig bedrag, want er is ook een Porsche die zo heet (de Porsche 911).

‘goed resultaat’

Uiteraard was er sprake van een vergissing. Toen de dealer erachter kwam, werd de advertentie meteen offline gehaald. De Porsche-dealer in kwestie spreekt van een ernstige fout.

Hoe Porsche er precies is uitgekomen, is niet helemaal duidelijk. Een woordvoerster laat aan Bloomberg weten dat de eerste klant is benaderd. Met die persoon is vervolgens onderhandeld tot een goed resultaat voor beide partijen. Om welke prijs het uiteindelijk gaat, is niet bekend.

In Nederland kun je dit soort strapatsen wel vergeten. Als de geadverteerde prijs te veel afwijkt van de gangbare prijs, dan moet je zelf nadenken en realiseren dat er sprake is van een fout, dwaling of ernstig mankement aan het product.

Via: Bloomberg.

