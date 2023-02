Fameus Italiaans merk keert terug met een V12 supercar!

Voormalige Aston Martin-werknemers blazen een Italiaans merk nieuw leven in, met behulp van Giugiaro. Dat klinkt goed!

We worden al jarenlang links en rechts om de oren geslagen met nieuwe sportwagenfabrikanten, maar vandaag hebben we toch een interessante. Niet alleen omdat deze nieuwkomer een historische merknaam heeft, maar ook omdat er een paar grote namen bij betrokken zijn.

We hebben het over Bizzarrini, dat uit de dood is herrezen. Over deze plannen schreven we 2020 al. Soms hoor je daar vervolgens nooit meer over, maar deze keer dus wel. Na eerst de 5300 GT Revival gebouwd te hebben, komt Bizzarrini nu met een gloednieuwe sportwagen.

We krijgen de auto nog niet in zijn geheel te zien, maar we krijgen wel alvast een paar close-ups voorgeschoteld. Die zijn er veelbelovend uit. Dat mag ook wel want de auto is ontworpen door niemand minder dan Giorgetto Giugaro, samen met zijn zoon Fabrizio. De inmiddels 84-jarige meesterontwerper tekende destijds ook de Bizzarrini 5300 GT.

De nieuwe supercar krijgt de naam Bizzarrini Giotto. Dit is dus een eerbetoon aan Giotto Bizzarrini himself. Hij was niet alleen de oprichter van Bizzarrini, maar speelde ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de meest legendarische auto ooit: de Ferrari 250 GTO. Bizzarrini leeft nog steeds, maar de beste man is inmiddels 96. Hij is dus logischerwijs niet meer betrokken bij de wederopstanding van zijn merk.

Wie zijn daar wel bij betrokken? Nou, diverse voormalige Aston Martin-werknemers. CEO Ian Felton was bijvoorbeeld voorheen bestuurslid van Aston Martin Works. De CTO, Chris Porritt, was 15 jaar hoofdingenieur bij Aston Martin. Bovendien is de voormalige grote baas van Aston Martin, Ulrich Bez, betrokken bij het project.

Bizzarrini wordt niet elektrisch maar gaat nog voor een old school verbrandingsmotor. Het is namelijk de bedoeling dat de Bizzarrini Giotto een atmosferische V12 krijgt. Waar Bizzarrini die vandaan gaat halen is nog niet bekend. De V12 wordt gekoppeld aan een achttraps automaat met dubbele koppeling.

Het klinkt allemaal veelbelovend, maar het is natuurlijk afwachten wat er van de plannen terecht komt. Het gaat sowieso nog even duren, want Bizzarrini begint volgend jaar pas met testen.