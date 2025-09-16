De meest belachelijke Aston Martin ooit is hier

Zo’n moment dat je toch even op de kalender kijkt, want wat is dit nu voor een Aston Martin?

Aston Martin kennen we van brullende V12’s. Nou, het enige wat hier brult is een baby die de fles wil. Want Aston Martin heeft een kinderwagen op de markt gebracht. Het is niet ongebruikelijk dat luxe merken met allerlei rare accessoires zoals een kinderwagen (hoi Bentley) op de markt komen, nu doet ook Aston Martin mee.

Het is een samenwerking met het luxe buggymerk egg. Dit kunnen we niet anders omschrijven dan de meest belachelijke Aston Martin ooit. Het erge is nog dat ik als petrolhead denk: ja, als je een baby hebt is dit eigenlijk zo’n gek idee nog niet. Het ziet er in elk geval leuker uit dan zo’n saaie buggy.

De Aston Martin egg3 past in elk geval gemakkelijk in de kofferbak van de DBX. Daarover gesproken. Het interieur van de DBX707 is een goede inspiratie geweest voor het ontwerp van de kinderwagen. Daarnaast zijn de honingraatwielen geïnspireerd op de Valour en Victor. Alleen moet je er die dikke V8 of V12 zelf bij verzinnen.

Exclusieve details voor de mini-miljonair

Waar de gemiddelde kinderwagenfabrikant genoegen neemt met grijs doek en een plastic handvat, trekt Aston Martin natuurlijk een trukendoos open. Zo is er echt leer uit hun eigen interieurafdeling gebruikt, zijn de logo’s in hoogwaardig silicone uitgevoerd en heeft de iconische Aston Racing Green uitvoering limegroene details als knipoog naar de motorsport. Deze uitvoering hadden ze de Lance Stroller moeten noemen, gemiste kans.

Daarnaast zijn er twee grijze varianten met herringbone-stof, een materiaal dat Aston zelf graag in z’n heritage-interieurs toepast. Er is ook een variant met Bitter Chocolate leer en Magneto Bronze trims. Gaan we het nu serieus over het samenstellen van een kinderwagen hebben ja?

De collectie gaat officieel in première tijdens de Kind + Jugend-beurs in Keulen (9–11 september 2025). Dat is zeg maar een soort IAA, maar dan voor alles wat met je kroost te maken heeft. Leveringen starten eind volgend jaar, met drie kleuropties. Pre-orders lopen via geselecteerde dealers en de website van het merk.

Een luxe kinderwagen kan al zo een paar duizend euro kosten. Dus laten we het maar niet hebben over het prijskaartje van een Aston Martin kinderwagen. Dan blijft er nog iets te fantaseren over.