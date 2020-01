Porsche eert Belgische raceheld met speciale 992

Formule 1, Le Mans, Dakar... Jacky Ickx racete ze allemaal.





Er zijn maar weinig autobouwers die zoveel verschillende uitvoeringen van één model kunnen maken als Porsche. Neem de 911. Je hebt de ‘gewone’ Carrera, maar ook de Turbo, GT3, GT2, Targa, Cabriolet, S, 4S, GTS, RS… En dat zijn niet eens de echt zeldzame modellen, als de Speedster en de Sport Classic. En eigenlijk zijn dat niet eens de écht zeldzame modellen, als de Porsche Alex en de Ben Pon jr.

Van de 992-generatie Porsche 911 zijn er eigenlijk nog niet veel speciale versies uitgebracht. Ja, je hebt de eerdergenoemde Ben Pon jr., maar dat was het eigenlijk wel. De Belgische Porsche-afdeling was die Ben Pon jr.-blijkbaar zelfs vergeten en schrijft nu dat zij de eerste speciale editie van de nieuwe 911 naar buiten mogen brengen.

Hun creatie heet de Belgian Legend Edition en is een eerbetoon aan Jacky Ickx. Ickx is een Belgische racelegende (vandaar de Belgian Legend-naam) die in de jaren ’70 en ’80 voor Porsche reed in de 24 uur van Le Mans en de Parijs-Dakar-rally. In die rally reed hij zelfs in de legendarische Porsche 959, een auto die onlosmakelijk is verbonden met de rallysport. Racen deed hij overigens ook in de Formule 1, waar hij voor Ferrari meerdere GP’s won.

Terug naar de Porsche. Zoals gezegd gaat het om een 992-generatie 911, een Carrera 4S om precies te zijn. Deze krijgt de speciale kleur X Blue, voor het eerst dat een 992-Porsche een unieke kleur krijgt via het paint to sample-idee. Op de B-stijl aan de bestuurderskant zit ook nog een badge, met de Belgische vlag en de handtekening van Ickx.

Met de donkerblauwe kleur verwijst Porsche naar de helm van Ickx, die een donkerblauwe kleur combineerde met een witte rand. Daarom hebben de 20/21 inch velgen (van de Carrera Classic) witte accenten. Die combinatie tussen het wit en het blauw wordt doorgetrokken naar het interieur, waar het dashboard, deurpaneel en de achterzijde bestaan uit leer, met een kruissteek in Pebble Grey. Die Pebble Grey is ook te vinden als zoom op de 18-voudig verstelbare sportstoelen en op de ‘911’ op de hoofdsteun.

De auto heeft meer unieke details, zo zijn de achterkant van de stoelen afgewerkt met leer en is er een lederen centrale armleuning met de handtekening van Ickx in reliëf. De koolstofvezel instaplijsten hebben weer de titel ‘Belgian Legend Edition’. Zelfs de sleutel is uniek: die is in bijpassende kleur en is versierd met de handtekening van de Le Mans-winnaar.

De Belgian Legend Edition wordt alleen in België verkocht. Van de auto maakt Porsche 75 exemplaren, wat verwijst naar de 75-jarige leeftijd van de voormalig autocoureur. De auto kost 199.911 euro.