RM Sotheby’s: Prijzen van klassiekers stabiliseren

Is dit de tijd om in te stappen?

Goud, kunst, huizen. Nu geld op je spaarrekening bewaren geld gaat kosten in plaats van opleveren, is het bijna verstandig om je centen ergens anders in te steken. Een investeringsoptie waar wij Autobloggers meer mee kunnen, zijn klassiekers. Al gaan die auto’s op de korte termijn waarschijnlijk niet zo veel opleveren.

Althans, dat is wat Maarten ten Holder, de baas van RM Sotheby’s in Europa, bij De Nationale Autoshow zegt. Hij kwam net van de Salon Rétromobile in Parijs, waar het veilinghuis tachtig auto’s kon verkopen. Dat is 73 procent van de auto’s dat het veilinghuis had meegenomen. Normaal verkoopt RM Sotheby’s 80 procent. Met andere woorden, de veilingmeesters moeten meer hun best doen om klassiekers te verkopen.

Niet dat de voertuigen nu ineens voor een appel en een ei weggaan: een BMW 507 en Porsche 904 leverden nog steeds bijna twee miljoen dollar op. Ten Holder denkt ook niet dat de prijzen van klassiekers ineens gaan dalen. Hij vergelijkt het met de huizen- en kunstmarkt; daar zijn ook prijsschommelingen in te zien. En aangezien de automarkt de afgelopen jaren alleen maar omhoog is gegaan, moet er ook een punt komen wanneer het allemaal gaat nivelleren. En dat punt is nu, denkt de baas van de Europese afdeling van RM Sotheby’s.

Nu een klassieker kopen en hopen dat je er bij de volgende veiling meer voor kunt vangen, lijkt er dus even niet in te zitten. Maar over een jaar? Dan zou je investering wel geld kunnen opleveren. Ten Holder denkt namelijk dat de prijzen van klassiekers niet snel gaan zakken, maar juist weer zullen stijgen. Al blijft de wereld van klassiekers natuurlijk wel gissen. Anderhalf jaar geleden waren die prijzen immers aan het dalen, net als afgelopen zomer…

Ten Holder deed zijn uitspraken bij de BNR Nationale Autoshow, met Wouter Karssen en Meindert Schut. Verder in deze aflevering: Amko Leenarts, de Europese designbaas van Ford, vertelt over zijn werk en de Puma en Wouter test de Bentley Bentayga Speed.

Foto: BMW 507 van HuibHasLanciaDelta, via Autojunk.nl.