Oscar Piastri won Grand Prix met gebroken rib

Zo’n F1 carrière afdwingen kost je een rib uit je lijf. Maar dat maakt niet uit, want kennelijk kan je ook zonder hele ribben winnen.

Ja, je moet er maar wat voor over hebben, zo’n topsportcarrière. Ook met een blessure is het vaak gewoon aantreden om te presteren. Zoals Shannon Sharpe altijd zegt: als je op het veld staat, interesseert niemand het dat je pijn hebt. Je naam staat op je shirt en je wordt gewoon geacht te presteren. Het is keihard, maar ja, het is dan ook een Darwinistische wereld. De beloningen en belangen zijn groot en er staat altijd iemand anders klaar om in te stappen.

F1 coureurs hebben het tegenwoordig niet meer het hardst te halen wat dat betreft. De auto’s zijn een veilige cocon van carbon. Motormuizen bijvoorbeeld hebben het een stuk zwaarder. De arm van Marc Marquez hangt van schroeven en bouten aan elkaar. In de F1, heb je dat soort risico’s niet zozeer meer. Die ene tragische uitzondering op zijn tijd (Jules Bianchi, Maria de Villota) daargelaten.

Als het gaat om botbreuken zijn de gebroeders Schumacher naar mijn weten de laatsten die de klos waren. Ralf brak een paar wervels op Indianapolis. Michael brak natuurlijk zijn been in 1999 en miste daardoor wat destijds zijn derde titel was geweest. Ook Juan Pablo Montoya heeft ooit nog races uitgezeten met een blessure. Deze had hij naar verluidt opgedaan bij het tennissen (lees: motorcross die Ron Dennis verboden had).

First part of the season done.

First GP victory.

First broken bone.

Rib’s enjoying the break 💪 pic.twitter.com/xee5myxNTP — Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 11, 2024

In het recente verleden hebben we nog Albonio en Sainz gehad die met een appendicitis een race moesten uitzitten. Maar nu blijkt dat Oscar Piastri gewoon zijn eerste race gewonnen heeft met een gebroken rib. We breken daarmee geen patiëntgeheim, want de Ozzie deelt dat zelf op de socials.

De datum van het onderzoek verklapt dat de blessure ergens rondom de Grand Prix van Silverstone is opgedaan. Op de plaatjes zien we dat Oscar een breukje heeft in de zesde thoracale wervel links. Zoiets geneest natuurlijk niet in een dag, maar kan wel een week of zes (bij een sportman) blijven zeuren. Maar een echte Ozzie plays through the pain. En Piastri dus ook. Waarvan akte.