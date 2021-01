Porsche Macan Turbo immiteert treurwilg in Zevenaar - Autoblog.nl

Voor deze Porsche Macan Turbo begon het jaar niet heel super vanochtend in Zevenaar.

Zo zit je nog even de laatste sloffe oliebollen weg te werken met extra veel poedersuiker, zo lig je op je dak in een sloot. Dat laatste overkwam in ieder geval vanochtend een bestuurder van een dikke Porsjjjj in het Gelderse Zevenaar. Het betreft in dit geval een Porsche Macan Turbo van voor de facelift, met de overvierkante 3.6 liter grote zespitter die 400 pk levert onder de kap.

Macan verliest de grip

Hoe het voorval precies heeft plaats kunnen vinden is onduidelijk. De Porsche acceleerde waarschijnlijk uit de bebouwde kom met iets teveel verve. Het is verleidelijk natuurlijk met een beetje power en vierwielaandrijving. Maar gezien het eindresultaat blijkt de hoeveelheid grip van de banden kennelijk toch wat overschat.

De auto vloog met de verkeerde kant naar boven door een hekwerk heen en kwam tot stilstand in een sloot. Door de apart gevormde huizen op de achtergrond, lijkt de Macan net een slachtoffer die bij een ouderwetse veldslag is achtergebleven na het bestormen van een burcht. De Macan zal echter niet meer zoveel bestormen verder, want naar verluidt is de auto total loss.

Deuken

De bestuurder van de Porsche is gelukkig wel zonder deuken uitgestapt, los van die in zijn ego natuurlijk. En wellicht die in zijn portemonnee, afhankelijk van hoe lang de verzekeraar dit jaar vasthoudt aan goede voornemens. Alcohol en drugs waren in ieder geval niet in het spel, dus dat spreekt ook wat dat betreft in ieder geval in het voordeel van de brokkenpiloot. Waarvan akte.

Image-Credit: Roland Heitink van Persbureau Heitink