Deze bijzondere Porsche-lak kost een ton

Ja, een bijzondere Porsche-lak die een ton kost. En dan moet je de rest van de Porsche nog betalen…

Porsche heeft een goudmijntje gevonden: PTS. Je kon al heel erg lang terecht bij Porsche Exclusive voor al je afwijkende wensen. Nou ja, afwijkende wensen op automobiel gebied, althans. Vroeger was je de man als je een 911 GT2 over de Nordschleife of Road Atlanta joeg, het liefst met een flinke portie overstuur. Het liefst met een halve rolkooi en Recaro Pole Positions erin. En de kleur van de Porsche? Nou, dat maakte vroeger eigenlijk niet. Welke Porsche het snelste kon leveren.

Tegenwoordig ligt dat ietsje anders. Als je cool wil zijn, dan bestel je een extreem bijzondere Porsche 911. Het liefst met een unieke lakkleur en bijzonder interieur. Een combinatie die niet of nauwelijks te maken is in de configurator.

Vervolgens laat je daar mooie foto’s van maken om op Instagram te paraderen met je extreem goede smaak. Vervolgens parkeer je ‘m in de garage onder een hoes en doe je het ‘woon-werk’-verkeer in je Tesla.

Bijzondere Porsche-lak

Dat moet ook welhaast het geval zijn met de Porsche die je op deze pagina’s ziet. Het is een 911 Turbo S (992) waarbij Porsche Exclusive Manufaktur flink aan de slag is gegaan. het begint natuurlijk met de lak, die al heel erg bijzonder is: Urban Bamboo Chromoflair. Die chromaflair-lakken kun je speciaal bij Porsche bestellen en kosten net zoveel als een kale Boxster.

Het is wel een heel erg bijzonder lak met zeer veel lagen, waardoor de kleur verandert afhankelijk van de stand van de zon. Heel bijzonder is dat de wielen kleur zijn meegspoten. Dat kan bij sommige Porsche-wielen, maar normaal gesproken níet bij deze centerlocks.

De auto is een hommage aan een – eveneens – bijzondere serie 959’s. Dat zie je vooral aan de binnenkant. Het lijkt een regulier zwart interieur te zijn, maar bij het zitvlak zien we zwarte, grijs en witte stukjes leer.

Dat leer kun je ook zien op de stoelen die je in de 959 ziet tijdens de vergelijkende test tussen de Porsche 911 Turbo (997) en de 959, met naast jullie aller @wouter een guitige krullebol (hallo Sjoerd!).

Zo duur als een Ferrari

Wat dit exemplaar moet gaan kosten, is niet bekend. Het zal ongetwijfeld een enorm bedrag zijn, want zoals gezegd, alleen die lak kost al gauw een ton. De rest van de opties zullen ook niet goedkoop zijn. Een 911 Turbo S in Nederland kost je standaard ap 350.000 euro, met al deze bijzondere opties zal daar zou anderhalve ton bijkomen.

Dit is niet Sjoerd van Stokkum. Sjoerd is knapper.

Uiteraard is het nog steeds heel erg gaaf, maar met een prijs van een half miljoen (nogmaals: ruwe schatting) concurreert een 911 Turbo S toch ineens met écht supercars die al bijzonder zijn voordat je rare opties gaat bestellen. Dus wat zeg jij: PTS über alles? Of gewoon een bijzondere Ferrari of McLaren kopen? Laat het weten in de comments.

De 911 Turbo S is dan weliswaar niet zo bijzonder als een supercar, maar @wouter was er zeer van onder de indruk:

