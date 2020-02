Zó snel klokt de Chevrolet Corvette C8 een rondje ‘Ring

Van muscle car naar supercar: wat doet dat met de score op de Nürburgring?

Waarom verander je de layout van een auto? Omdat je je maximale potentieel hebt gehaald bij de vorige layout. Bovendien heeft Chevrolet al een icoon als het gaat om een muscle car met de motor voorin: de Camaro. Het zal vast ook nog andere redenen hebben, in ieder geval heeft GM bij deze een supercar in het arsenaal: de nieuwe Chevrolet Corvette.

Bang for your buck

Het mag dan gaan om een middenmotor-supercar met net geen 500 pk: met zijn prijskaart waar 59.995 dollar op staat, verwacht je op papier geen wonderen. Toch sprint de auto naar 100 km/u in zo’n drie seconden. Dat is indrukwekkend voor die prijs. Maar je legt de motor in het midden vanwege betere balans. Dus een Nürburgring-tijd is een betere graadmeter.

Grüne Hölle

Die wordt nu bekendgemaakt. De C8 kan een rondje Nordschleife afronden in 7 minuten en 29,9 seconden. De bekendmaking ging via onderstaande video: een ‘teaser’ voor een documentaire over de auto. Zet de video maar eens op pauze rond 53 seconden. Daar staat het als ‘graffiti’ op het asfalt.

We vergeven het je als je de rondetijden van rivalen niet paraat hebt, dus geven we je een idee. Lijstje hieronder:

2014 Lamborghini Huracan LP610-4 (7:28,00)

2016 Porsche 911 GT3 RS (7:28,00)

2003 Porsche Carrera GT (7:28,71)

2009 Nissan GT-R (7:29,03)

2017 Chevrolet Camaro ZL1 (7:29,60)

2020 Chevrolet Corvette Z51 (7:29,90)

2012 Mercedes SLS AMG GT (7:30,00)

2019 Porsche Carrera S (7:30,41)

2008 Porsche 911 GT2 (7:32,00)

2015 Porsche 911 GT3 (7:32,00)

2015 Audi R8 V10 Plus (7:32,00)

Opvallend genoeg vult de auto vrijwel exact het gat op tussen de Lamborghini Huracán en de Audi R8. Die hebben allebei een grotere motor met allebei 610 pk, dus het is knap dat de Corvette zich hiermee kan meten. Het echte grove geweld kan de Corvette niet bij, maar daar moeten toekomstige Z06- en ZR1-modellen verandering in brengen.