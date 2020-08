Wat is de prijs van de Audi SQ7 en SQ8 met de goede motor?

Uiteraard kunnen wij melden wat de Audi SQ7 en SQ8 TFSI doen qua prijs.

Het klinkt toch altijd een beetje tegenstrijdig, een sportversie van een auto op diesel. Audi ontketende een grote dieselgekte in hun S-modellen. Alles van S4 tot S7, plus de SQ5, SQ7 en SQ8 werden te allen tijde vergezeld met de letters ‘TDI’ op het derrière. Toch was het volgens velen helemaal niet zo’n slecht idee. Diesels kunnen met lekkere pk-aantallen en gigantische karrenvrachten koppel toch lekker vooruit. Plus, auto’s als de SQ7 en SQ8 zullen nooit sportauto’s worden, dus hoe die pk op de weg gezet wordt is niet belangrijk.

Terugkomen

Audi valt daar echter op terug. In ieder geval bij de grootste twee. De SQ7 en SQ8 moeten hun 4.0 TDI V8 dieselmotor inleveren voor een 4.0 TFSI V8 op benzine. In harde pk’s een vooruitgang: beide auto’s hebben nu 507 pk in plaats van 435. Qua koppel, zoals gezegd, een beetje inleveren: de TDI had 900 Nm, de TFSI heeft 770. Nog steeds een boel, trouwens. De SQ7 en SQ8 TDI hebben het niet lang volgehouden, de SQ7 TDI als facelift al helemaal niet. Een facelift SQ7 spotten is zeer Autojunk-waardig.

Geprijsd

Ten tijde van de aankondiging van de SQ7 en SQ8 in juli had Audi het over prijzen rond de ton voor de SQ’s in Duitsland. In Nederland heeft Audi de prijs van zowel de SQ7 als de SQ8 op de configurator geslingerd. Voor de TDI’s hingen de prijzen rond de 145.000 euro (SQ7) en 160.000 euro (SQ8). De TFSI’s vallen duurder uit, met 157.020 euro en 57 cent op de teller voor de SQ7 en 171.850 euro en 93 cent voor de SQ8. Voor dat geld win je wel prestaties, want de SQ7 en SQ8 weten hun sprinttijd te verlagen van 4,8 seconden naar 4,1 seconden.

Concurrenten

Mercedes-AMG GLE 53 en GLE 53 Coupé 4MATIC+

Vandaag hebben we gelukkig weer eens lekker ouderwetse concurrentie van de meest vanzelfsprekende Audi-rivalen. Om te beginnen met Mercedes. De ‘AMG 63’-modellen van de GLE en GLE Coupé meten zich beter met de RS Q8, dus een stapje lager vinden we de AMG 53. In beide gevallen zijn de Mercedessen goedkoper, de AMG GLE 53 kost 121.092 euro. Dat is bijna 30.000 euro verschil met de SQ7. Bij de coupés is het verschil kleiner, de AMG GLE 53 Coupé kost 152.476 euro. Toch ook nog bijna 20.000 euro minder. De reden hiervoor is dat de 53-modellen van Mercedes wat mildheter zijn en qua specs dan ook dichter bij de diesels van Audi zaten (435 pk + 22 pk EQ Boost die je niet direct mag optellen). En het zijn zescilinders met dus hybride-kracht. Ga je het verschil merken? Het verschil in prijs lijkt merkbaarder.

BMW X5 en X6 M50i

BMW staat wat rechter tegenover Audi in deze vergelijking. Net zoals Audi geen hybride-spul, de M50i’s hebben gewoon een dikke V8 die net onder de meest heftige X5 M en X6 M zit. De blokken zijn krachtiger dan de Audi’s, met 530 pk. Audi weet echter wel 0,2 seconden sneller naar de 100 te sprinten met hun power-SUV’s. Dat is wat het kost om voor de Audi’s te kiezen, want de krachtigere BMW’s staan voor 147.870 euro (X5) en 151.472 euro (X6) voor je deur.

De Audi SQ7 en SQ8 zijn vanaf heden te configureren en bestellen.