Vakantieauto van het Jaar: Familie (deel 2)

Wie o wie is de winnaar geworden in deze categorie?

In deel 1 van onze Vakantieauto van het Jaar-verkiezing in de categorie Familie stelden we ŠKODA Scala en SEAT Tarraco aan de kaak. In dit tweede deel gaan we aan de slag met de andere twee finalisten, de Land Rover Range Rover Evoque en de BMW 3 Serie.

Waar de ŠKODA Scala en SEAT Tarraco gericht zijn op gebruiksgemak en praktische inzetbaarheid, kun je de Evoque en de 3 Serie meer schalen in een premium richting. Ondanks zijn bekende voorkomen is dit de tweede generatie Evoque. De nieuwe 3 Serie heeft inmiddels geen uitleg meer nodig. Omdat de Touring-variant pas in het najaar op de markt komt hebben we de sedan genomen in deze vergelijking.

Net als in deel 1, worden in deel 2 de Range Rover en BMW onderworpen aan diverse challenges. Hoe zit het met de bagageruimte van deze twee auto’s en hoe scoren ze in de tolpoort-challenge? Vervolgens nemen Wouter en Casper de vier auto’s mee in het eindoordeel. Wie is de winnaar van de Autoblog Vakantieauto van het Jaar 2019 in de categorie Familie? Bekijk de ontknoping in deel 2!