914 restomod maakt gehakt van een 911 (ook qua prijs)

Met deze 914 restomod ben je in elk geval origineel.

Elke week komt er een nieuwe Porsche-restomodder bij. Nu wordt de term te pas en te onpas gebruikt: een oude auto met nieuwe wielen die overgespoten moet worden is namelijk géén restomod. Daarvoor moet er wel wat meer gebeuren.

Het nadeel is dat veel restomodders min of meer hetzelfde doen. Ze pakken namelijk een 964-generatie Porsche 911 (zijn er nog wel originele exemplaren over?) en laten die er nog ouderwetser uit zien dat deze is. Dit terwijl de techniek juist een stuk moderner gemaakt wordt. Ergo: je hebt zo een unieke auto.

Maar als iedereen het gaat doen, is het niet meer uniek, toch? Daar komt het bedrijf Fifteen Eleven Design om de hoek kijken, want die hebben namelijk een Porsche 914 in productie genomen, in plaats van de standaard 911. Alleen al daardoor is deze restomod veel cooler.

Cayman motor

De auto is uiteraard geheel opnieuw opgebouwd en heeft dus eigenlijk niet zo heel erg veel meer te maken met de originele 914. De Britse restomodder heeft de 914 voorzien van en koolstofvezel koetswerk, want dat is iets dat restomodders graag gedaan. De neus doet ons wat denken aan die van de Seat Ibiza Bocanegra, de LED-lampen zijn helemaal 2023 en de Fuchs-wielen daarentegen ademen de jaren ’70.

De motor is een pareltje, afkomstig uit een eveneens niet populaire Porsche: de Cayman. Ze hebben namelijk het blok gepakt de Cayman S van de 987-generatie. Deze is vervolgens heel erg flink uitgepakt.

Het blok van de 914 restomod is versterkt en voorzien van nieuwe gesmede zuigers en nieuwe ECU. De cilinderinhoud is vergroot naar 3,8 liter. Het maximum vermogen zit nu zo rond de 380 tot 400 pk. Schakelen doe je met een handgeschakelde zesbak.

Ophanging 914 Restomod is Nederlands!

De wielophanging is een combinatie van diverse onderdelen. Een gedeelteis 914, een gedeelte is Cayman en de instelbare schroefset is afkomstig van Reiger. Dat is een Nederlandse specialist dat zich normaliter bezighoudt met offroad-ophangingen.

De remmen van de 914 restomod hebben eveneens een flinke upgrade gekregen met originele Porsche Brembo’s met vier zuigers op de klauwen voor en twee op de klauwen achter. Kortom, dat klinkt als een zeer uitgebreid restmod-project en dat is het ook. Het betekent wel dat het een prijzige exercitie is.

Ze willen bij Fifteen Eleven heel erg graag 350.000 pond ontvangen voor hun diensten. En natuurlijk, je krijgt in principe een compleet nieuwe sportwagen met old-school sensaties en die zijn bijzonder schaars aan het worden.

Maar het is omgerekend wel even 408.000 euro en dat is een hele hoop geld. Daar heb je bijna een 911 S/T voor. Of een Cayman GT4 RS plus een hele nette 914 voor als je écht geen 911 wil. Plus een jong gebruikte Cayenne om die auto’s op de trailer mee te nemen naar de volgende Porsche-meeting.