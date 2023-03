Porsche 924 Safari Special is briljante restomod

Porsche 924 Safari Special is namelijk lekker origineel en heel erg tof.

De restomod-industrie is booming. Je pakt een leuke auto, stript deze helemaal, maakt vervolgens alles fabrieksnieuw en kleed hem opnieuw aan naar je smaak én met moderne voorzieningen.

Een restomod combineert namelijk klassieke looks gecombineerd met moderne technologie die je wel wil (goede remmen) en niet die je niet wil (OPF). Bij Porsches is het bijvoorbeeld enorm populair en in bijna alle gevallen gebruiken ze de Porsche 911. Onlangs kwam de 928 voorbij en nu is het eindelijk tijd voor de Porsche 924 Safari Special.

Vagabund Moto en NINE ELEVEN

Het is een project van ‘Vagabund Moto’. Deze toko richt zich meestal op het creëren van unieke motorfietsen en, eh, Lada Niva’s. Jazeker! Voor nu hebben ze dus een Porsche 924 aangepakt en niet zo’n klein beetje ook.

Ondanks dat het een 924 is, is de inspiratie opgedaan bij de 911 Safari uit 1978. Helemaal alleen hoefde Vagabund Moto het niet te doen, ze kregen hulp van NINE ELEVEN Outlaw, ook al zo’n partij die Porsches op originele wijze fabrieksnieuw maakt.

Het onderstel is uiteraard heel grondig aangepakt middels een liftkit, gewijzigde achteras, nieuwe veerschotels, schokdempers en offroad-banden. Dat zijn Maxxis Trepadors in een bijzondere maat: 205/70 R15, dus met een lekker hoge wang voor ultiem comfort.

Bekleding Porsche 924 Safari Special

Je kunt kiezen uit twee soorten velgen: de Teledials (met die gaten) of de ‘Cookie Cutters’ van Fuchs. Uiteraard ontbreken items als een complete lampenwinkel van Hella niet en heb je een roofrack met een reservewiel. Al met al ziet het er erg gaaf uit en vraag je je af waarom Porsche dit destijds zelf niet heeft gedaan.

Vervolgens maken ze het geheel af met de verplichte spatlappen, beschermplaten en een stickerset naar keuze. Bijzonder tof is het interieur. De psychedelische bekleding van de 928 is namelijk gebruikt. Het is bijzonder lelijk en cool tegelijkertijd.

Inmiddels is die bekleding iconisch en wachten we eigenlijk op de eerste 911 GT3 Sondernwunsch op Instagram die dit heeft. Je kunt zelf een 924 kopen en deze dan afgeven bij de toko in Oostenrijk. Overigens is het ook mogelijk om alles van de Porsche 924 Safari Special voor de 944 te doen.

