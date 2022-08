Porsche Taycan de snelste elektrische productieauto op de Nürburgring

Een nieuw record voor de Porsche Taycan, voortaan is dit de snelste EV op de Nürburgring die je kunt kopen.

Ronderecords. Leuk om het er op een verjaardag over te hebben. Maar een dame (of heer) er mee aan de haak slaan in de bar zie ik niet zo gauw gebeuren. Toch vinden autofabrikanten het maar wat lekker om records neer te zetten. Om er vervolgens in een gelikt persbericht over op te scheppen. Vandaag is dat Porsche met de Taycan.

De Porsche Taycan is per heden de snelste elektrische productieauto op de Nürburgring Nordschleife. Geen enkele andere elektrische auto die je nu kunt kopen is het sneller op het befaamde asfalt. Nu zal ook niet iedere autofabrikant een poging hebben gewaagd. En eerlijk is eerlijk, records rijden is iets dat ze bij Porsche goed kunnen.

Porsche Taycan op de Nürburgring Nordschleife

Natuurlijk werd het topmodel van stal gehaald om de klus te klaren. De Taycan Turbo S wist het rondje in 7 minuten en 33 seconden te voltooien. Het Duitse automerk zegt dat het model is uitgerust met de nieuwe Tequipment Performance-kit met een software update voor Porsche 4D Chassis Control en het Porsche Dynamic Chassic Control (PDCC). Mede dankzij deze vernieuwingen vonden ze het in Stuttgart een goed moment om eens een poging te wagen met de Taycan.

Verder afgezien van een rolkooi en racekuipstoelen is de elektrische auto helemaal standaard. Die laatste twee zaken zijn met name gebruikt voor de veiligheid van de bestuurder.

De EV stond op een setje Pirelli P Zero Corsa’s met de 21 inch RS-Spyder-design velgen. Nu jullie natuurlijk zijn overtuigd van het nut van De Performance-kit op een Taycan, wil je het meteen bestellen. Dat is nog niet zo eenvoudig.

Performance-kit

De Performance-kit van Porsche Tequipment is momenteel alleen verkrijgbaar in Duitsland op de Taycan Turbo S modeljaar 2023. Het pakket heeft een prijskaartje van € 13,377 bij onze buren. Voor dat geld krijg die Pirelli banden en een update voor de Porsche 4D Chassis Control. Er komen geen spoilers of andere frutsels op je Taycan. Een heftige meerprijs dus, maar dat zijn we wel van Porsche gewend.

Pas eind dit jaar verwacht het merk deze kit ook te kunnen leveren op markten buiten Duitsland. Achteraf inbouwen met het behouden van de fabrieksgarantie is mogelijk.