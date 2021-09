We zagen ‘m allemaal aankomen, maar nu is het officieel. Tesla vernedert Porsche tot op het bot. Bij een thuiswedstrijd.

Op 8 juli 2014 in het Estadio Meneirāo in Belo Horizonte was er een ware slachtpartij. Topfavoriet en thuisploeg Brazilië zou wel even de wereldtitel binnenhalen. Daarvoor moest Duitsland verslagen worden. Zoals het een typisch Duitse ploeg betaamt, moet je ze niet uitnodigen voor een feestje. Brazlië werd met 7-1 afgedroogd. Thuis. Au.

We zijn nu 7 jaar verder en een dergelijk gevoel kwam weer naar boven. De afgelopen tijd is er wat strijd tussen de Porsche-fanboys en de Tesla-adepten. Ja, de Tesla is op alle fronten sneller, maar als het erom gaat (Autobahn, Nürburgring), was Porsche nog toonaangevend. Maar nu niet meer. Tesla vernedert Porsche op de Nürburgring.

Tesla vernedert Porsche

Nu hing het natuurlijk al een tijdje in de lucht. De Tesla Model S Plaid is een bizar wonder der techniek. De relatief betaalbare liftback maakt zo ongeveer gehakt van alle auto’s in een rechte lijn. En, zoals we nu ook weten, óók op de Nürburgring. Dat meldt Elon Musk op Twitter:

Tesla Model S Plaid just set official world speed record for a production electric car at Nurburgring. Completely unmodified, directly from factory. Elon Musk, Porsche-slachter

Het wordt nog erger

De bizarre snelheid heeft de oude garde doen grijpen naar wat ‘non-argumenten’ als circuit-rondetijden. Dat maakt nu dus niet meer uit, want een compleet originele en standaard Plaid was bij een normale run al véél sneller dan Porshe Taycan Turbo S.

Next will be modified Plaid with added aero surfaces, carbon brakes & track tires (all things that can be done without Tesla being in the loop) Elon Musk, gaat Porsche nog verder vernederen.

Dus de vernedering zal nog iets verder gaan dan de tijd van 7:30.909. (ter referentie, de Taycan Turbo S bleef steken op 7:42). Natuurlijk, de Tesla Model S en Porsche Taycan Turbo S zijn geen directe concurrenten van elkaar. De Model S Plaid is veel ruimer, efficiënter, praktischer, sneller in een rechte lijn en dus ook sneller op de Nürburgring Nordschleife. Daarvoor dient een diepe buiging gemaakt te worden. Ook door de petrolheads. Net zoals Brazilië een buiging moest maken voor Duitsland in 2014.