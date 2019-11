Porsche doet iets ongebruikelijks

Met de Taycan in de hoofdrol.

Joehoe, wij zijn Porsche en we hebben de Taycan voor jullie. Tenminste, als je genoeg centen op de bankrekening hebt staan. Wat de Duitse autofabrikant betreft moet iedereen weten van dit nieuwe model en Porsche gaat dit dan ook groots aanpakken. Het automerk heeft uitzendtijd gekocht om tijdens de Super Bowl een reclameblok te draaien met de Taycan.

Dit is ongebruikelijk voor het merk uit Zuffenhausen, want Porsche is juist een traditionele afwezige tijdens de Super Bowl-reclames. Sterker nog, de laatste keer dat Porsche een reclame toonde tijdens de Super Bowl was in 1997. Dat is 22 jaar geleden. Feel old yet?

Een reclame laten zien tijdens de Super Bowl is goud waard. Meer dan 100 miljoen mensen kijken naar deze finale in American football. Daar staat tegenover dat zo’n spotje inkopen miljoenen kost.

Het is nog niet duidelijk wat Porsche precies wil laten zien met de reclame. Het is gebruikelijk om niet zomaar een saaie TV-reclame te maken, maar iets unieks voor de Super Bowl om de aandacht van de kijkers te behouden. Vaak worden bekende Amerikaanse beroemdheden betrokken bij het maken van de spotjes.

Tot nu toe is enkel duidelijk dat het bedrijf Cramer-Krasselt verantwoordelijk zal zijn voor de productie van de commercial. Dit bedrijf deed eerder een Super Bowl reclame voor Heinz. De Super Bowl zal volgend jaar plaatsvinden op 7 februari. (via AdAge)