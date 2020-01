Donald Trump: “Elon Musk is geniaal en goed in raketten”

Loftuitingen voor de Muskias.





Donald Trump heeft zijn oude frenemy Elon Musk een aantal veren in zijn achterste gestoken. In de week dat Tesla voor het eerst officieel een waarde van meer dan 100 miljard Dollar toegedicht wordt op de beurs, werd Trump bij een shindig in Davos gevraagd naar wat hij momenteel vindt van Elon. De eerste oranje POTUS ooit liet daarop weten dat hij veel bewondering heeft voor de Zuid-Afrikaanse uitvinder:

Musk is one of our great geniuses, and we have to protect our genius. You know, we have to protect Thomas Edison and we have to protect all of these people that came up with originally the light bulb and the wheel and all of these things. And he’s one of our very smart people and we want to cherish those people.

Ironisch genoeg roemt Trump Edison als de uitvinder van de gloeilamp, terwijl Edison in zijn tijd juist de grootste vijand was van Nikola Tesla, de man waar Elon zijn automerk naar vernoemd heeft. Sommigen menen zelfs dat niet Edison, maar Tesla stiekem de uitvinder was van de gloeilamp. Maar goed, in Nederland weten we natuurlijk sowieso dat het gewoon Frits Philips was.

Of het noemen van Edison een ‘bewussie’ was van Trump weten we niet, maar we vermoeden haast van niet daar The Donald op geheel eigen wijze nog veel meer positiefs te zeggen had over Musk. Met name Musks activiteiten met raketten spelen tot de verbeelding bij de beste vrind van little Rocketman:

I spoke to him very recently, and he’s also doing the rockets. He likes rockets. And he does good at rockets, too, by the way. I never saw where the engines come down with no wings, no anything, and they’re landing. I said I’ve never seen that before.

Waarvan akte.