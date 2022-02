Porsche viert V8-jubileum met Valentijnsvideo

Porsche viert het V8-jubileum om zo Valentijn te vieren. Wat attent.

Er zijn maar een paar merken die een motortype hebben die bijna synoniem staat voor het merk. De zes-in-lijn van BMW, de vijfcilinder van Volvo, de V8 van Chevrolet en de boxermotor van Subaru. Oh, en wacht, Porsche natuurlijk. De zescilinder boxermotor is een beetje de soundtrack van het merk.

Maar ze hebben ook een hoop andere gave motoren gebouwd. Denk aan hele dikke viercilinders, de meest epische V10 aller tijden en natuurlijk een hele hoop V8’s.

Eerste V8 van Porsche

En het is die motor die even in het zonnetje wordt gezet vandaag. het is namelijk precies 45 jaar geleden dat de Porsche 928 op de markt kwam. Ja, het is alweer 2022 dames en heren.

Destijds werd die 928 niet zo denderend ontvangen omdat het de beoogde opvolger was voor een 911. Dat gebeurde uiteindelijk gelukkig niet. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de Porsche 928 boven de 911 gepositioneerd was. Op een uitzondering na van een aparte 911 was de 928 steevast de duurste reguliere Porsche in de prijslijsten.









Porsche viert V8-jubileum

Porsche viert het v8-jubileum met een lekkere sentimentele video. Enkele modellen zijn verzameld op The Streets of Willow Springs, een geweldig circuit in Californië. De auto’s in actie zijn een Porsche 928 GTS, Cayenne Turbo GT Coupé, 918 Spyder en de Panamera GTS. De video is bedoeld als liefdesbrief naar deze V8-modellen. Stiekem is het waarschijnlijk ook een subtiele manier om je erop te attenderen dat het vandaag valentijnsdag is! (dus even een bloemetje en bonbons halen voor je partner).

In Nederland kun je diverse Porsches krijgen met een V8. De goedkoopste manier is een Cayenne GTS te kopen. Dat kost je slechts 192.452 euro. Maar vanwege ons bijzondere belastingstelsel kun je beter 1.348 euro bijleggen, dan krijg je namelijk de Turbo S e-hybrid. Dan is metallic lak standaard, terwijl dat op de GTS een optie is van dik 1.157 euro. Kijk, heb je toch nog even mooi consumentenadvies ingewonnen tijdens de koffiepauze in de espressocorner!

Meer lezen? Dit zijn alle Porsche GTS hoogtepunten op een rij!