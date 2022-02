Wees origineel en koop deze bijzondere Saab 9-3X

Wij mensen willen allemaal uniek zijn. Deze bijzondere Saab 9-3X is uniek. En origineel. Nu jij nog.

Het is een veelgehoorde klacht: auto’s lijken te veel op elkaar. Iedereen koopt tegenwoordig dezelfde auto. Dat is overigens niet iets nieuws. Al jarenlang is dat het geval. In de jaren ’80 kochten we alleen maar Kadettjes, bijvoorbeeld.

Maar vroeger was er wel iets meer keuze als het gaat om ‘smaakjes’. Denk aan Lancia’s, Rovers, Xedossen en ga zo maar door. Het mooiste voorbeeld is uiteraard Saab. De eigenwijze Zweden waren net zo eigenwijs als Tesla, maar het publiek was er simpelweg niet. Van die paar academici (die toch een occasion kopen) ga je het niet redden als merk.

Wel heel bijzondere Saab 9-3X

Aan het einde van het bestaan was er nog deze: de Saab 9-3X. Dat was een zogenaamde XUV. De reden daarvoor was eenvoudig: gebrek aan geld. Het ging niet al te best met Saab en er moesten nieuwe modellen komen. Het liefst een SUV die kon concurreren met de tomeloos populaire Audi Q5 en Volvo XC60. Maar ja, omdat het budget 200 euro was (ruwe schatting), paste Saab de bekende Allroad-formule toe op de 9-3 Sport Estate.

De stationwagon werd hoger op zijn poten gezet en voorzien van dikke bumpers. Hiermee was de Saab 9-3X XUV geboren. XUV staat voor Crossover Utility Vehicle. Er waren twee motoropties mogelijk. De ene was een 1.9 viercilinder diesel (180 pk) met voorwielaandrijving. De andere was een 2.0t benzine (210 pk) en vierwielaandrijving, dat Saab ‘XWD’ noemde.

Hirsch

In dit geval gaat het om een heel bijzondere 9-3X, hij is namelijk rood! Dat niet alleen, in plaats van zwarte bumpers zijn ze zilverkleurig. Het geeft de auto een heel bijzondere look. Gek genoeg staat het wel. In de grille zien we een lgootje van Hirsche Performance. Dat doet vermoeden dat de motor door de voormalige Saab-tuner (tegenwoordig zijn ze gespecialiseerd in Mercedessen). Het vermogen stijgt dan van 210 pk naar zo’n 250 pk. Meer dan voldoende dus. Dat was destijds mogelijk in combinatie met de fabrieksgarantie, dus je zit wel snor qua betrouwbaarheid.

Dit exemplaar staat in het noorden van het land te koop. Het garagebedrijf wil er graag 14.950 euro voor hebben. Dat lijkt vrij stevig, maar Saabs met niet al te veel kilometers (deze heeft er slechts 170.000 op zitten) zijn erg gewild. Die academici hebben niet eens doorgehad dat Saab is opgeheven en rijden alle occasions op. Net zoals ze met de oude 99 en 900 hebben gedaan. Interesse in dit bijzondere stukje Saab geschiedenis? De advertentie kun je hier bekijken!

