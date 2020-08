Porsche bekent: We sjoemelden mogelijk met benzineauto’s

Het VAG-sjoemelschandaal is nog lang niet voorbij, nu zegt Porsche dat ze misschien ook sjoemelden met benzineauto’s.

Wie dacht dat Volkswagens dieselgate na vijf jaar wel eens een keertje klaar zou zijn, heeft het mis. Zowat iedere maand komt er wel iets nieuws naar buiten. Of het nou de hoeveelheid sjoemeldiesels is die nog rondrijden, een nieuwe rechtszaak buiten Duitsland of een miljoenenboete die betaald moet worden, de verhalen blijven maar komen.

Nu is het Porsche die er een nieuw hoofdstuk aan mag toevoegen. Al gaat het deze keer niet over diesels, maar heeft Porsche gesjoemeld met benzineauto’s. Althans, dat is waar het op lijkt. Volgens Automotive News Europe heeft Porsche namelijk de Duitse autoriteiten ingelicht, nadat ze ‘onregelmatigheden’ aantroffen uit intern onderzoek.

Scheutig met details zijn de Duitsers niet. Bild am Sonntag schrijft dat het om motoren gaat die tussen 2008 en 2013 zijn ontwikkeld. Onder meer de Porsche 911 en de Panamera zouden een sjoemelbenzinemotor hebben gekregen. Ze zouden niet alleen met de software van de motoren hebben gesjoemeld, maar ook onderdelen binnen de motor en de uitlaat illegaal hebben aangepast.

Porsche zegt dat de problemen in het verleden liggen en dat er geen aanwijzingen zijn dat er met Porkers die nu in de showroom staan is gesjoemeld. De fabrikant werkt samen met de autoriteiten (de KBA, in dit geval). Een KBA-woordvoerder zegt dat het gaat om motoren die voor 2017 zijn ontwikkeld en dat ze het voorval aan het onderzoeken zijn.

Wanneer het onderzoek klaar moet zijn, is niet bekend. Voor het onderzoek spreekt de Kraftfahrt-Bundesamt met werknemers, kijken ze naar vergaderingsnotulen en zoeken ze door honderdduizenden e-mails. Mocht Porsche daadwerkelijk een sjoemelboete krijgen, dan zou het niet de eerste Duitse boete voor ze zijn. Vorig jaar werden ze nog voor 535 miljoen euro beboet, destijds omdat er werd gesjoemeld met diesels. Dat Porsche sjoemelde met benzineauto’s is tot nu toe nog niet aangetoond.

Foto: Porsche 991 Carrera S van @Joosstra, via Autojunk.nl.