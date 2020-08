Posaidon AMG G63 is een supersnelle zeecontainer

Pak het aantal pk wat jou nog schappelijk lijkt in een dergelijke auto. Tel er zo’n 200 stuks bij op: dan kom je in de buurt van de Posaidon AMG G63.

Als we iets leren van hedendaagse tuning: te veel bestaat niet. Hoe veel pk een auto ook krijgt van de fabrikant, men wil altijd meer. Zoals @willeme ooit al uitlegde, is dat ergens ook wel logisch. Fabrikanten moeten de auto laten conformeren aan strenge eisen, denk aan milieu en geluid. Tuners hebben daarin iets meer vrijheid.

AMG G63

Neem de Mercedes-AMG G63 (W463A). Diens vier liter V8 met twee turbo’s weet ondanks milieuregels wel 585 pk op de weg te zetten. Niet slecht, helemaal niet voor zo’n zeecontainer. De logge, 2.460 kg zware G-Klasse sprint alsnog in 4,5 seconden naar de 100. Prima getallen.

Meer, meer, meer!

Kennelijk is het toch niet genoeg. Bewijsstuk nummer zoveel wordt geleverd door Posaidon. Die zijn sowieso goed in krankzinnige nummers geven aan bijna elke Mercedes. Hun modificaties doorvoeren naar alles waar die 4.0 V8 in ligt moet niet moeilijk zijn.

Zoals altijd heet dit pakket ‘RS 830+’ wat zoiets betekent als ‘alles boven de 830 pk’. In de G-Klasse is een hoop aangepakt:

Performance turbo’s

Inlaat

Koeling

In- en uitlaatkleppen vergroot

Water/methanol-menging zorgt voor een tijdelijke extra boost

Naast natuurlijk de welbekende trucjes met de ECU van de motor. Het resultaat is 940 pk en 1.278 Nm. Goeiedag! De sprinttijd wordt hiermee verlaagd naar 3,6 seconden en doorgaan gaat ‘slechts’ tot 280 km/u. Want veiligheid, aldus Posaidon.

Remmerij

Posaidon zegt dat de standaard remmen van de AMG G63 misschien niet goed genoeg zijn om dit soort brute kracht tot stilstand te brengen. Wat ze dus ook nog voor je doen is het toevoegen van carbon-keramische AMG-remmen. Past prima in de gigantische velgen van de G63.

Ingetogen

Sowieso een mooi voordeeltje van wat Posaidon doet: qua uiterlijk verandert er weinig. Niemand zal merken dat je met een 940 pk sterke G op pad bent. Het enige waaraan je het zou kunnen zien is de nieuwe motorkap die ze monteren, dit voor de extra koeling.

Kosten niet bekend

Posaidon maakt niet bekend wat dit geintje mag kosten. Daarvoor moet je contact met hun opnemen, want de set van Posaidon mag per direct op je AMG G63 gezet worden. Die je uiteraard zelf moet aanleveren.