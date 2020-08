Uitslag Formule E: ePrix van Duitsland 5:

Na twee dagen pauze en een DS-feestje zijn we aanbeland bij de ePrix van Duitsland 5.

Het is een beetje een raar Formule E seizoen geweest. Het seizoen begint altijd aan het einde van een jaar en loopt door tot het jaar erna, net als met voetbal. Dus dit seizoen zijn we gestart in 2019 in Riaad.

Vanwege corona-perikelen zag het er voor lange tijd naar uit dat het Formule E-seizoen gecanceld zou worden. De races worden veelal in dichtbevolkte steden gereden. Dat is een gedeelte van de charme, maar operationeel was het onmogelijk om de kalender af te maken. Daarom heeft de organisatie 6 races georganiseerd op Tempelhof in Berlijn.

ePrix van Duitsland 5

De eerste vier races zijn inmiddels achter de rug, we beginnen nu met de ePrix van Duitsland 5. We rijden de baan in de goede richting, maar met een extra bochtensectie (afbeelding boven). Met name Da Costa (van DS Techeetah) gaat op Tempelhof dermate lekker, dat hij al de vorige race het kampioenschap heeft beslist. Dat neemt niet weg dat er geen spanning meer is, hopelijk. Want de races zijn een stukje onvoorspelbaarder dan Formule 1. Je weet van te voren niet zeker wie er gaat winnen. Sterker nog, sommige favorieten hebben nog steeds niet hun naam waar kunnen maken. Denk aan Andre Lotterer (Porsche) en Stoffel Vandoorne (Mercedes), bijvoorbeeld.

Nederlandse inbreng

Uiteraard gaan wij extra veel letten op de Nederlandse inbreng. Regerend Formule 2 coureur Nyck de Vries en allrounder Robin Frijns hebben al diverse mooie dingen laten zien dit seizoen.

Kwalificatie

De onvoorspelbaarheid slaat al meteen toe in de kwalificatie. Wellicht dat ze bij Techeetah iets te hard gefeest hebben, want beide auto’s konden geen tijd neer zetten. Nyck de Vries ging niet helemaal lekker: hij zette een 19e tijd neer, vlak achter zijn teamgenoot Stoffel Vandoorne. Oliver Rowland (Nissan e.dams) heeft de pole te pakken. Achter hem staat Robin Frijns (Envision). Neel Jani zet eindelijk een toptijd neer voor Porsche en Rene Rast (die de stoute Daniel ABT vervangt) staat vierde. Alex Lynn (Mahindra) is in goede vorm deze week en start nu vanaf P5. Blomqvist (Jaguar) start zesde.

Start

En we zijn op weg! Iedereen is vrij probleemloos weg. Frijns kijkt naar de buitenkant bij Rowland, maar zet niet door. De deur voor Neel Jani staat dan te ver open. Halverwege de eerste ronde is er een oponthoud met de nodige botsingen in het middenveld. De auto’s zijn veel te sterk: iedereen kan gewoon doorrijden. Pas na een paar ronden moet Maximilian Günther (BMW) naar binnen: hij heeft een lekke band opgelopen. Robin Frijns zit nu vlak achter Rowland. Die andere Nederlander, Nyck de Vries, heeft tijdens de schermutseling een plaatsje verloren.

Na een kwartiertje races leidt Rowland de race, met Frijns op precies een seconde achter hem. Achter die twee is er goed nieuws voor Porsche: Jani en Lotterer staan 3 en 4. De DS Techeetah-coureurs Vergne en Da Costa proberen zich een weg door het middenveld te banen. Voor Vergne is er pech: hij krijgt straf vanwege het te veel koelen van de batterij. Het wordt nu wel heel erg lastig voor Vergne om punten te gaan scoren deze race.

Mid race

Robin Frijns kan vooralsnog geen vuist maken tegen Rowland. Hij houdt de Brit in het vizier, maar het nadeel is dat Rowland aanzienlijk spaarzamer met de accu omgaat. Met name aan het einde kan dat enorm schelen. Het verschil loopt op tot 2 seconden. Frijns moet nu meer achter zich kijken, want Neel Jani zit op 0,8 seconden.

Met nog twintig minuten te gaan blijft de situatie onveranderd. Neel Jani pakt zijn Attack Mode en valt daardoor terug van P3 naar P6. André Lotterer heeft nog twee Attack Modes over en staat derde. Ook 10 ronden later Rowland staat 1e, Frijns volgt op 2,2 seconde en Lotterer zit daar weer 1,9 seconden achter.

Finish

Gaan we voor het eerst een niet al te spannend slotstuk tegemoet? Het lijkt er namelijk wel op. Rowland ligt nog steeds op kop met iets meer energie in de accu. Nog twee minuten en een ronde te gaan. Frijns heeft zijn accu kunnen managen: deze is nu exact even vol (of leeg) als die van Rowland. Lotterer loopt iets achter. Bij de regie gaat het niet helemaal lekker: de finish wordt aangekondigd terwijl we nog een ronde te goed hebben. Spannender is de strijd voor P3. Rast beukt zich een weg naar voren en pakt P3 terwijl Frijns tweede wordt en Rowland zijn eerste Formule E race wint.

Uitslag Formule E: ePrix van Duitsland 5: