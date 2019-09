Dit is je kans om een Morgan 3-Wheeler te bezitten

Vandaag besteld, Morgan in huis.

Waarvan Morgan heden ten dage bestaat, we hebben geen idee. Als iemand een nichemarkt serveert is het het klassieke Britse merk wel. De auto’s die ze bouwen waren natuurlijk geniaal in de tijd dat lichtgewicht roadsters uit Engeland een status hadden. Merken als Austin-Healey en Triumph konden hun kop niet boven water houden, maar Morgan wel. De grap is dat Morgan het niet deed met krankzinnige nieuwe ontwerpen. Nee, hun basismodel is altijd de Plus 4 of Roadster geweest, een auto die nog steeds te koop is maar qua styling totaal niet afwijkt van de originele versie. Voorsprong door hetzelfde blijven. Verder zijn de auto’s vederlicht en iets wat authentiek is voor Morgan: deels gemaakt van hout.

Een ander model wat Morgan nog steeds in hun portfolio heeft staan is de 3-Wheeler. What’s in a name, het is een piepklein autootje met inderdaad, drie wielen. Aandrijving gaat via een V-Twin-blok met 86 pk. Voor een auto weinig, maar een 3-Wheeler heeft een leeggewicht van 525 kg. Daarnaast heb je alles in eigen handen, geen elektronische hulpjes et cetera. Het zou ook raar zijn als daarin geïnvesteerd wordt: er is bespaard op alles. Geen motorkap, de V-Twin is goed te zien vanaf de voorkant. Geen dak, geen voorruit, geen airco, geen radio en al is het een keuze en geen must, zelfs geen vierde wiel. 86 pk is naar huidige maatstaven weinig, maar je kunt elke van die pk’s op elk moment gebruiken en de 3-Wheeler is een geniaal sturende auto.

Klinkt geweldig, maar met een vanafprijs van net geen 40.000 euro in Engeland en 63.500 euro in Nederland, is het een duur speeltje voor wat het is. Erg praktisch is de auto namelijk niet en bij een spatje regen wordt je ook echt nat. Het motorgeluid is weinig gedempt, maar je zult de V-Twin weinig horen brullen bij zo veel windgeruis. Kortom: het is zo’n auto die een lach op je gezicht tovert, die ene keer dat het zonnig is en je een verlaten weggetje kan vinden. Meer dan dat moet je niet willen van de 3-Wheeler. Of het daarom een commercieel succes is, niet echt.

Stel nou dat je hem nét te duur vind, dan is er goed nieuws: omdat Morgan 110 jaar bestaat vieren ze feest. Naast bepaalde actiemodellen van de Plus 4 en 4/4 krijg je nu 3.000 pond korting op de Morgan 3-Wheeler. Daarmee kun je voor iets meer dan 37.000 euro (omgerekend) een driewiel-Morgan op de oprit zetten. In Nederland hebben we met Louwman een officiële Morgan-importeur, dus het is niet eens zo lastig om ze hier te krijgen. Wel ietsje duurder.

Dus wil jij een permanent dakloze, bijna onbestuurbare, volgens klassiek recept gebouwde Britse lichtgewicht sportwagen gemaakt van hout? Dan is dit je kans.