Configureer je eigen Audi D5 A8

Eindeloos spelen met de optielijst van Audi's nieuwe oppersedan.

Enkele maanden geleden presenteerde Audi officeel de nieuwe A8. Waar de vorige A8 nog het verwijt kreeg dat het een A4 XL was, heeft de nieuwe A8 zowaar wat frisse design details. Voor zo lang als het duurt tenminste, want de onlangs geïntroduceerde nieuwe A7 is alweer ‘meer van hetzelfde’ en ongetwijfeld sijpelt de nieuwe styling ook door naar de lagere nummers in de range. Enfin, voor nu oogt met name de achterkant van de auto met zijn ronde vormen en dito lichtunits best wel fraai.

We hebben de A8 inmiddels al uitvoerig behandeld, onder andere door hem naast zijn voorganger te zetten voor een hard vergelijk. Op de redactie zijn de meningen verdeeld over Audi’s nieuwe topper. Zo vind @wouter het interieur van de nieuwe top, maar heeft @willeme zo zijn twijfels of het wel echt mooier is dan dat van de vorige A8. Ondergetekende heeft vooral moeite met de frontoverhang van de A8, die wat mij betreft gewoon niet kan op zo’n topsedan.

Enfin, het blijft leuk om zo’n ding te configureren en kijken waar je uitkomt qua prijs nadat je alle gewenste opties hebt aangevinkt. Aanvankelijk zijn helaas alleen de ’50 TDI’ en ’55 TFSI’ beschikbaar. Beide beginnen in Nederland bij net iets meer dan een ton. Zelf kwam ik na een beetje pielen met de configurator echter uit op een prijs van 177.072,00 Euro. Let wel, ik heb het bescheiden gehouden door voor de korte versie te gaan daar ik die mooier vind. Normaal zou ik kiezen voor rood, maar ik vind Misanorood toch net wat té RS3-pet en classicrood iets te classic, dus heb ik geopteerd voor Nogaroblauw. Komt ‘ie:











Bedankt Yoram voor de tip!