Prachtige autocollectie van Cartier-baas wordt geveild in Knokke

Er gaat weer een collectie onder de hamer, en deze keer niet ver van huis.

Misschien doet de naam Bernard Fornas geen belletje rinkelen, maar hij was jarenlang de CEO van het fameuze juwelenmerk Cartier. De beste man hield echter ook van juweeltjes op vier wielen. Fornas heeft namelijk een prachtige autocollectie, waarvan een deel geveild zal worden in Knokke. We nemen de hoogtepunten met jullie door.

Ferrari 250 GT Lusso (1963)

Als je een Ferrari 250 GT Lusso koopt dan heb je simpelweg een uitmuntende smaak. Veel stijlvoller dan dit wordt het niet. Normaliter zijn we niet zo van de grijze auto’s, maar bij deze auto past het uitstekend. Bonhams verwacht dat deze auto €1,25 tot €1,5 miljoen op gaat brengen.

Aston Martin DB5 Convertible (1964)

Nog een pareltje uit de jaren ’60: een Aston Martin DB5 Convertible. Dit is een absolute zeldzaamheid: er zijn slechts 39 linkgestuurde exemplaren gebouwd. De auto is enkele jaren geleden nog gerestaureerd en moet een vergelijkbaar bedrag opbrengen als de Lusso: €1,1 tot €1,5 miljoen.

Ferrari 365 GT 2+2 (1969)

Ietsje minder exclusief, maar ook erg fraai: deze Ferrari 356 GT 2+2. Dit was eind jaren ’60 de praktische GT van Ferrari. Deze auto is naar verwachting €200.000 tot €220.000 waard. Vergeleken met de meeste 250’s is dit een koopje, terwijl je ook gewoon een Colombo V12 in een prachtige koets krijgt.

Porsche 911 Carrera 3.2 (1988)

Meneer Fornas beperkte zich tot alleen tot Italianen en Britten. Een Porsche 911 mocht ook niet ontbreken in zijn collectie. Het is nog een relatief bescheiden exemplaar, namelijk een Carrera 3.2. Dit was de laatste iteratie van de oer-911, voordat de 964 op het toneel verscheen. Deze auto moet €90.000 tot €110.000 opbrengen.

Ferrari 308 GTS (1980)

De Ferrari 308 oogt totaal anders dan de modellen uit de jaren ’60, maar ook deze auto wordt heel mooi oud. Het design van de 308 vormde de basis voor vele Ferrari’s die volgden, inclusief de F40. Bernard Fornas koos voor een GTS, zodat hij ook nog van de buitenlucht kon genieten. De verwachte opbrengst is €85.000 tot €110.000. Geen geld.

Range Rover 3,5 Litre

Tot slot een vreemde eend in de bijt: geen sportwagen, maar een terreinwagen. Het betreft een old school Range Rover, met de 3,5 liter V8. Deze dateert uit de tijd dat je een Range Rover enkel nog met drie deuren kon krijgen. Dit exemplaar verkeert in topconditie en moet maar liefst €100.000 tot €130.000 opbrengen.

Al deze auto’s (en meer) zullen in oktober geveild worden tijdens de Zoute Grand Prix in Knokke. Daar kun je de auto’s t.z.t. ook bezichtigen.

Foto’s: Bonhams