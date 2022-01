Premium wars: wie verkocht de meeste dikke Duitsers in 2021?

Interessante ontwikkelingen in de premium oorlog. Wie verkocht wereldwijd de meeste dikke Duitsers in 2021?

Een nieuw jaar, een nieuwe vriendelijke competitie tussen de Duitse pemiummerken. Ooit slokte Mercedes bijna het noodlijdende BMW op, doch sinds Herbert Quandt de Beierse Motorenfabriek redde van dat lot, vechten de twee een harde strijd uit om de dikste der dikke Duitsers te zijn. Wellicht zal men bij Mercedes nog wel eens gedacht hebben ‘hadden we maar net wat meer geboden’. Doch aan de andere kant kan je zeggen dat de concurrentie de twee concerns naar grote hoogtes hebben doen stijgen.

Iedereen wil Duits premium

Het gevolg is in ieder geval wel geweest dat iedereen nu Duits premium wil rijden. De Fransen, Italianen en Britten zijn gedecimeerd. De Japanners en Amerikanen zijn gevlucht naar andere markten. Iedere Europeaan wil een dikke BMW of Merrie voor de deur. Ooit leek Audi daar tussen te komen, maar de boksbeugel is nu alweer wat jaartjes afgehaakt in de premium wars. Wellicht slaan ze spoedig terug met hun (RWD!) EV’s. Blijft de vraag over, wie van de twee kemphanen heeft afgelopen jaar de kroon opgeëist en de meeste premium gebakjes weggezet?

BMW herrovert de kroon

Wel, dat is BMW geweest! Jazeker, na een verstikkende Mercedes dominantie sinds 2016 (dit klinkt bekend in de oren), hebben de Münchenaren de kroon weer herroverd. In 2021 gingen er circa 2,2 miljoen Beemers over de toonbank (exclusief Rolls-Royce en MINI), wat ondanks het chiptekort een nieuw record is. Mercedes daarentegen boekte een minnetje van zo’n vijf procent en komt nog net boven de 2 miljoen verkochte Mercs uit (exclusief busjes en Smart).

Mercedes heeft zich gefocust op echte Dickschiffs

BMW is dus ondanks de moeilijke designs lekker bezig. Eigenlijk is dat misschien wel slecht nieuws, want dan is er dus geen reden om weer met normale designs te komen. Maar goed, laten we de feestvreugde niet dempen. Ook voor Mercedes is er bij het slechte nieuws overigens goed nieuws. Das Haus verkocht namelijk relatief veel lucratieve echte Dickschiffs. Het merk heeft er ook gedeeltelijk bewust voor gekozen om de chips die er wel waren in te zetten om de echte dikbolides te maken.

Zo werden er een record aantal AMG’s verkocht (145.979). Nou zou je dat nog kunnen wijten aan het aan inflatie onderhevige begrip ‘AMG’. Doch er werden ook een recordaantal G-Klasse’s (41.174) en Maybachs (15.730) verkocht, wat per definitie peperdure bakken met prettige winstmarges zijn. Wellicht kan dat de pijn een beetje verzachten in Stuttgart. Welk premiummerk heeft jouw hart? Laat het weten, in de comments!