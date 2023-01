Tesla levert record aantal auto’s af in Q4 2022, crasht weer op beurs

Op de beurs gaat het niet geweldig met Tesla. Maar qua bedrijfsvoering gaat het voorlopig nog best wel oké.

Tesla heeft de laatste maanden flinke klappen gekregen. Vooral ook op de beurs. Elon Musk was druk bezig met Twitter. Voor de rest van ons zou dat betekenen verzeild raken in online discussies over politiek en andere nutteloze activiteiten. Voor Elon daarentegen, betekent het gewoon Twitter helemaal overnemen. De topman heeft nogal wat stof doen opwaaien met zijn nieuwste speeltje.

Enerzijds omdat hij werknemers naar verluidt meer behandeld als lijfeigenen. Anderzijds omdat hij een aantal mensen geband heeft en anderen juist weer in de armen gesloten op het platform. Met name de wokies vonden de gemaakte keuzes daarin ‘controversieel’.

Enfin, al dit gedoe ging dus gepaard met een flinke terugval van het aandeel TSLA op de beurs. Nu strijk je mensen die koersen waarderen op hun intrinsieke waarde flink tegen de haren met dat statement. Immers zou wat Elon op internet roept en doet niet/nauwelijks wat te maken moeten hebben met de waarde van Tesla. Maar goed, het is 2022 2023.

Niemand waardeert beurskoersen nog op hun ‘echte’ waarde aan de hand van omzet, winst, tastbare groei/neergang, industrie typische multipliers et cetera. Het is dezer dagen waar de waarheid veelal sneuvelt op het altaar van een aansprekende verhaallijn, allemaal een fugazi.

In de maanden dat Tesla op de beurs nog eens een flink verlies boekte van dubbele cijfers in procenten, zette het bedrijf meer auto’s af dan ooit in een kwartaal. De teller in Q4 2022 bleef steken op 405.000 afgeleverde auto’s. Mocht Tesla dat nu vier kwartalen per jaar kunnen volhouden, komen ze dus op 1,5 tot 1,6 miljoen afgeleverde auto’s per jaar. Dat begint dus in de buurt te komen van wat BMW, Mercedes en Audi ongeveer doen jaarlijks.