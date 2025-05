President Macron heeft meerdere primeurs

De Franse president Macron heeft niet één, niet twee of drie, maar vier primeurs in één DS!

Wat voor ons 5 mei is, is 8 mei voor de Fransen. Gisteren was het dus groot feest en dan moet je als president van la République française wel een beetje knap voor de dag komen. Deden voorgangers dat in een iconische Citroën DS of SM, nu zijn die echte legendarische excentrieke voitures verleden tijd.

Nou niet helemaal. Want voor de gelegenheid heeft Stellantis president Macron voorzien van een gloedbloedjenieuwe DS No 8. En niet zomaar één, maar een speciale Presidential DS No 8. Inclusief Franse vlag.

Primeurs voor Macron en DS

Dat betekent meteen een hele lijst primeurs voor President Macron en DS. Allereerst is de auto nog helemaal niet op de markt (komt pas in het najaar), dus dat is primeur numero uno. Vervolgens is de auto voorzien van een stoffen roldak wat van de auto een soort van cabriolet maakt. Primeur twee en uniek, want dat wordt niet aanvinkbaar op de optielijst.

Dan de kleurstelling. De kleur blauw op de auto wordt helemaal niet leverbaar voor het gewone plebs. Het interieur is ook blauw en tot in de grille zien we de Franse driekleur terug. Primeur nummer drie.

De grootste primeur (nummer vier) voor DS zelf is dat, volgens het persbericht, president Macron de eerste president van een republiek ter wereld is, met een officieel voertuig dat 100% elektrisch rijdt. Let op de woordkeuze. Trump is vast rondgereden in een Tesla, maar dat was dan zeker geen officieel voertuig?

Zelf nieuwsgierig naar de Presidential DS No 8? Hij is van 21 tot en met 25 mei te zien tijdens Révélations in het Grand Palais in Parijs. Wie zelf een DS No 8 op zijn oprit wil hebben moet nog even geduld hebben. Hij komt dit najaar en is al wel te bestellen, voor minimaal 57.000 euro kun je jezelf straks een klein beetje Macron voelen.