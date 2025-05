Taycan-killer van AMG showt zijn ronde achterlichten

De Porsche Taycan en Audi e-tron GT krijgen binnenkort concurrentie van Mercedes.

Het is inmiddels geen geheim meer dat Mercedes een heuse Taycan-killer aan het klaarstomen is. Deze gestroomlijnde elektrische sedan wordt volledig ontwikkeld door AMG. We mogen dus rekenen op een sportief model.

We hebben al eens spyshots van deze auto behandeld, maar de testauto in kwestie was nog zwaar ingepakt. Mercedes is nu zo vriendelijk om zelf beelden te delen van een exemplaar met wat minder camouflage.

We dachten dat de elektrische AMG een doorlopende LED-strip als achterlichten zou krijgen (zoals de Vision EQXX hierboven), maar dat blijkt niet het geval. We zien namelijk ronde achterlichten. Althans, het LED-gedeelte is rond. Zo te zien zijn dit nog niet de complete achterlichten, dus de vorm van de units blijft nog een verrassing.

In de achterlichten is de Mercedes-ster verwerkt, en die zien we ook terug in de koplampen. Als je heel goed kijkt kun je zien dat de koplampen met elkaar verbonden zijn via een LED-strip. Dit zagen we ook al bij de nieuwe CLA.

Technische details laat Mercedes nog niet los, maar met het nieuwe AMG.EA-platform zal de auto sowieso 800V-technologie krijgen. Met het elektrische gedeelte zal het wel snor zitten, zeker als je de specs van de CLA in het achterhoofd houdt. En we gokken dat je qua vermogen ook niks te kort zult komen. Nu hopen dat AMG het ook nog een beetje leuk weet te maken.

In juni zal Mercedes het doek trekken van deze elektrische sportsedan. Ongetwijfeld zijn er nu mensen die roepen dat het geen echte AMG is, maar dit zien we toch liever dan de zoveelste elektrische SUV. En heb je liever een V8? Dan koop je de AMG GT 63 4-Door.