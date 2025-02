Het klinkt raar. Maar zo is het wel. Je koopt een DS en je verliest direct 33% aan waarde. Hoe dat zit? Dat ga ik je uitleggen!

Laten we eerlijk zijn: nieuwe auto’s zijn zelden een verstandige investering. Maar DS Automobiles weet de lat nóg hoger (of lager?) te leggen door een product te lanceren dat al bij aankoop 33% van zijn waarde verliest. Nee, we hebben het niet over een nieuwe DS 4, maar over een munt.

Ter ere van de 70ste verjaardag van de DS heeft DS Automobiles samen met Monnaie de Paris, da’s de Franse Munt dus, een exclusieve verzamelaarsmunt uitgebracht. Een zilveren 10-euro munt met daarop een DS 19 uit 1955 en een DS 23 uit 1975. Nu zou je denken: ‘Wow, een zilveren munt! Dat moet wel wat waard zijn.’ Maar nee, voor het schamele bedrag van €15,- is hij van jou.

En nou komt het mooie, je kunt hem ook echt uitgeven. Voor 10 euro welteverstaan! Juist ja, een munt met een nominale waarde van €10,- die je voor €15,- mag aanschaffen. Dat is dus meteen een waardeval van 33%.

Koop een DS en verlies direct 33% van de waarde

Maar goed, laten we niet te hard oordelen. Want deze munt heeft iets wat geen enkele andere DS ooit heeft gehad: gegarandeerde betrouwbaarheid. Je zult nooit te maken krijgen met een storing in het hydropneumatische veersysteem, geen kapotte elektronische snufjes en nooit gedoe met een te ingewikkeld infotainmentsysteem dat niet goed werkt. Nee, deze DS blijft gewoon wat ‘ie is: een stukje zilver met een te dure prijs.

DS heeft kosten noch moeite gespaard om deze munt in stijl te introduceren. De officiële onthulling vond plaats op de World Money Fair in Berlijn, want waar anders presenteer je een munt die je voor minder in de supermarkt zou kunnen uitgeven?

Tijdens de klassiekerbeurs Retromobile in Parijs kun je de munt bestellen op de DS Automobiles-stand. En als je geluk hebt, kun je daar zelfs een handtekening krijgen van Joaquin Jimenez, de man die dit meesterwerkje heeft gegraveerd. @wouter heeft de handtekening van Harm Lagaay in zijn Porsche staan, dus dan is dit ook best tof…

Maar goed, als je deze munt op de bar gooit, maak je dan net zoveel indruk als met een beetje knappe sleutel? Dat is nog maar de vraag. Terwijl anderen hun Porsche- of Ferrari-sleutels neerleggen, kom jij met een zilveren muntje aanzetten. Probeer daar maar eens een gesprek over op gang te brengen zonder collectant-aura te krijgen.

Toch moet gezegd: het is ergens ook wel een lief idee. DS Automobiles had ook gewoon niks kunnen doen, maar in plaats daarvan eren ze hun geschiedenis met een klein, tastbaar stukje erfgoed. Dus ja, of het een logische investering is, valt te betwijfelen. Maar voor de echte DS-liefhebber? Ach, het is misschien best een charmant hebbedingetje.

Ik bied een tientje!